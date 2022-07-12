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Ральф Шумахер: Я проехал на Williams 2003 года быстрее всей нынешней Ф1

Немецкий эксперт ненадолго вернулся за руль машины Формулы 1 – после чего не смог не похвастаться своей скоростью

Каспер Беккинг
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Штефан Элен
Ральф Шумахер: Я проехал на Williams 2003 года быстрее всей нынешней Ф1
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В рамках Гран При Австрии в Шпильберге каждый год проходят демонстрационные заезды исторической техники – «Парад легенд». В этот раз в числе других раритетов зрители смогли увидеть Williams FW25 BMW из 2003 года.

За руль стильного бело-синего автомобиля сел Ральф Шумахер, который в том сезоне вместе с Хуаном Монтойей выступал за команду. «Такое ощущение, что еще позавчера я гонялся на ней», – заметил 47-летний экс-пилот, выбравшись из кокпита. 

Позже он рассказал Motorsport.com: «Это та самая машина, на которой в 2003-м я выиграл две гонки. Сиденье, ремни – все это еще осталось с моими размерами. Педали идеально подошли мне, даже все настройки остались прежними. Я смог сесть за руль – и сразу поехать.

Очень прикольно, мне даже достали комбинезон тех лет».

Ральф добавил: «В то время машины были не столь сложными в управлении, как сейчас. Я до сих пор помню, как и что нужно делать – какие кнопки за что отвечают и так далее. Было потрясающе вновь испытать эти эмоции».

Разумеется, Шумахер не мог не похвастать: «Уровень сцепления у этой машины просто немыслимый. Я проехал быстрее всей нынешней Ф1. Насколько быстрее – говорить не стану. 

В свое время мотор этой машины выдавал 950 л.с., сейчас его ограничили на отметке 850 л.с., кроме того, я чуть раньше переключал передачи. Этот двигатель ни к чему лишний раз перегружать».  

По словам немца, машина 2003 года показывает такую скорость прежде всего за счет меньшей массы. Кроме того, хотя нынешние силовые установки по максимальной отдаче превосходят моторы 20-летней давности, наличие гибридной составляющей вносит свои особенности. 

«Нынешняя техника на 200 кг тяжелее, – объяснил Шумахер. – Кроме того, мощность в 850 л.с. была у меня в распоряжении постоянно. Это нельзя недооценивать.

Некоторые боссы команд после заезда по секрету признались мне, что им было больно видеть такую скорость». 

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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