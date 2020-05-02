Ральф Шумахер: Williams лучше покупать машины у Red Bull
Бывший пилот Williams видит спасение команды в отказе от собственных болидов
На фоне финансового кризиса в Формуле 1 руководители чемпионата ищут пути спасения маленьких команд. Одним из вариантов, который поддерживают в Red Bull и Ferrari, может стать продажа клиентских болидов. Босс Red Bull Кристиан Хорнер полагает, что середнякам будет выгодно покупать прошлогодние машины топ-команд – так они получат боеспособную технику и сэкономят деньги.
Никто из маленьких команд пока эту идею не поддержал. Однако бывший пилот Williams Ральф Шумахер считает, что его экс-команде стоит задуматься над таким решением.
«Клиентские машины – блестящая идея, – заявил Шумахер в интервью Bild. – Команды вроде Williams станут гораздо боеспособнее, если смогут купить прошлогоднюю машину Red Bull, вместо того, чтобы строить свою. И это получится намного дешевле».
Руководительница Williams Клэр Уильямс еще в феврале говорила, что для нее отказ от собственных машин неприемлем: «Мы гордимся своей независимостью. Хотим ставить на решетку машину, которую разработали и построили сами. Это часть нашей ДНК».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ральф Шумахер
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Ральф Шумахер: Williams лучше покупать машины у Red Bull
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