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Формула 1 Новости

Ральф Шумахер: Успехи Расселла раздражают Хэмилтона

Немецкий экс-пилот известен готовностью критиковать любого. На этот раз его мишенью стал семикратный чемпион мира

Автор:
, редактор, Испания
Ральф Шумахер: Успехи Расселла раздражают Хэмилтона
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После шести титулов за семь лет Льюис Хэмилтон уступил звание сильнейшего в драматичном финале 2021 года – на последнем круге той гонки его обогнал Макс Ферстаппен.

После этого дела и вовсе приняли негативный для британца оборот: Формула 1 сменила регламент, после чего его команда Mercedes утратила лидерство и откатилась назад. 

В довершение всех сложностей, новым напарником Льюиса стал молодой Джордж Расселл, который после пяти Гран При явно смотрится предпочтительнее во внутрикомандном споре: благодаря стабильным финишам в пятерке он уже оторвался от Хэмилтона на 23 очка. 

Прежде в Mercedes ездил Валттери Боттас, с которым у Льюиса никогда не было проблем – но Расселл явно не готов исполнять в Брэкли вторую скрипку. По мнению бывшего гонщика, эксперта Sky Sports Ральфа Шумахера, отношения двух британцев становятся все хуже.

«Пусть Расселл и не того калибра, что Льюис, но это явно и не Боттас, – объяснил 46-летний эксперт. – И в первую очередь это касается стабильности.  

А еще он вдохновляет людей и ведет за собой, как Хэмилтон. Эти качества неизбежно вызывают симпатию и устанавливает в коллективе дружескую атмосферу. 

При этом на трассе он пускай самую малость, но переигрывает Льюиса во всех компонентах. Джордж просто лучше справляется с ситуацией, и я уверен, это раздражает Льюиса».

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Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В последний раз такая внутренняя конкуренция была у Хэмилтона в 2016 году, когда за Mercedes еще выступал Нико Росберг – и стал чемпионом мира. По мнению Ральфа, сценарий с сильным напарником не лучшим образом подходит обладателю семи титулов.  

«Понятно, что он эгоист, как и все гонщики, – объяснил Шумахер. – Не стану скрывать, я и сам такой. Подобные люди просто не выносят [когда у них отбирают роль лидера]. 

В Майами Расселл опять показал, что он чуть лучше. Льюису же никак не удается сделать хоть что-то с машиной. Он знает, что быстр – но проблемы [с "козлением"] по-прежнему сильно мешают ему.

Хотя, кажется, он постепенно движется в верном направлении». 

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