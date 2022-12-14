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Формула 1 Новость

Ральф Шумахер усомнился, что Зайдль оставит Боттаса в Sauber

По мнению известного эксперта, с приходом в Хилвиль ставленника Audi перспективы финского пилота могут оказаться под вопросом

Бьорн Смит
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Ральф Шумахер усомнился, что Зайдль оставит Боттаса в Sauber
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Покинув Mercedes после пяти сезонов и десяти выигранных Гран При, Валттери Боттас начал новую страницу карьеры в составе Alfa Romeo. На старте сезона-2022 финн регулярно напоминал о себе, участвую в борьбе лидеров. Затем команда подрастеряла форму из-за недостаточно быстрой модернизации машины, но по итогам сезона все равно стала шестой в Кубке конструкторов. 

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Боттас изначально говорил, что его интересуют долгосрочные отношения с коллективом – нынешний контракт гонщика действует до конца 2023 года, но он не раз отмечал, что хотел бы оставаться в Хинвиле и дальше.

Однако сама команда в ближайшее время претерпит серьезные изменения. Предстоящий сезон станет для нее последним под именем Alfa Romeo, после чего коллектив вернется к бренду Sauber и начнет наращивать сотрудничество с Audi, чтобы с 2026-го перейти на моторы с четырьмя кольцами. 

И хотя до этого момента еще далеко, Audi уже назначила главу своей программы в Ф1 – это бывший руководитель McLaren Андреас Зайдль. Пока немец никак не обозначил свои планы, но экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер уже предположил, что одним из его первых дел может стать увольнение Боттаса.

«Андреас уже добился больших успехов с другим брендом Группы VW – Porsche [в гонках на выносливость], – объяснил Ральф в эфире немецкого Sky Sports. – И у меня почти не было сомнений, что рано или поздно он вернется [к VW]. Для него это верный шаг. 

У Audi пока ничего нет, и это отличная возможность выстроить все как положено, по-немецки. Опыт, который Андреас накопил в Porsche и McLaren, очень ценен. И сейчас он получил отличные условия, чтобы добиться успеха. 

У людей в Sauber тоже есть достаточно времени, чтобы все подготовить к приходу Audi. Но лично мне интереснее всего, что Андреас решит по поводу гонщиков. Гуаньюй Чжоу может не слишком опасаться за свое место, так как его спонсоры щедро платят. А для Sauber до 2026 года этот фактор останется весьма важным. 

А вот по поводу Валттери Боттаса я опасаюсь, что он не сможет надолго остаться в команде».

Ранее большой босс VW говорил, что хотел бы видеть программе своих брендов в Ф1 немецких пилотов

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