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«Думал, мне расскажут». Ральфа Шумахера удивила кадровая политика Williams

Еще недавно казалось, что Логан Сарджент является главным и по сути безальтернативным кандидатом на последнюю вакансию в пелотоне 2024 года. Однако внезапно выяснилось, что не все так однозначно

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Логан Сарджент, Williams FW45

Имена 19 гонщиков будущего сезона Ф1 известны уже давно – с того момента, как в конце сентября AlphaTauri объявила о продлении контрактов с Юки Цунодой и Даниэлем Риккардо.

Последняя интрига связана с тем, кто сядет в кокпит второй машины Williams. В числе претендентов поначалу называли и Мика Шумахера, и Фелипе Друговича, и даже Лиама Лоусона – но после того, как Логан Сарджент перестал крушить машины, да еще и заработал на домашнем этапе в Остине свои первые очки в Ф1, продолжение контракта с ним выглядело самым вероятным сценарием. 

Однако в преддверии финала сезона в Абу-Даби разговоры о кандидатах начались вновь. Поводом к тому стало интервью, которое глава Williams Джеймс Воулз дал репортеру немецкого Sky Ральфу Шумахеру. 

«После множества прежних ошибок Сарджент явно смог прибавить, – рассказал немецкий эксперт онлайн-изданию F1-Insider. – Его квалификация в Лас-Вегасе [где американец стал седьмым] вышла по-настоящему впечатляющей.

Именно поэтому я почти не сомневался, что в нашем интервью Джейма Воулз подтвердит контракт с Логаном на 2024 год. И очень удивился, когда он этого не сделал – тем более, что никаких достойных альтернатив я просто не вижу».

Логан Сарджент, Williams

Фото: Эрик Юниус

Логан Сарджент, Williams

Как поговаривают, паузу с объявлением в Гроу взяли по просьбе Mercedes. Теперь, после перехода Мика Шумахера в гонки на выносливость, команде важно проверить своего молодого протеже Фредерика Вести из Формулы 2. 

Предстоящий уик-энд на трассе «Яс-Марина» будет очень важен для датчанина. Того ждет непростая борьба за титул чемпиона Формулы 2 с Тео Пуршером, который на 25 очков впереди, и одновременно с тем участие в первой тренировке за рулем Williams FW45. 

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин объяснил, говоря о Вести: «Для него выходные обещают стать насыщенными. Впрочем, Фред уже показал свою зрелость и умение справляться с трудностями. Уверен, он проведет уик-энд с максимальной отдачей».

На молодежных тестах после Гран При датчанин вновь будет пилотировать темно-синюю машину. По итогам его работы в Mercedes примут решение, стоит ли лоббировать для своего протеже место в Williams.  

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