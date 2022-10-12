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Пьер Гасли отстал от соперников по пелотону из-за пит-стопа на первой круге Гран При Японии – и мчался за ними по пустой трассе, пока остальные ехали позади машины безопасности. Тем временем судьи уже преступили к очистке трассы от разбитой Ferrari Карлоса Сайнса.

В результате гонщик AlphaTauri в условиях плохой видимости пронесся мимо большого трактора, что вызвало у француза крайне эмоциональную реакцию.

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Многие гонщики встали на сторону Гасли, вспомнив, как на той же трассе за восемь лет до этого именно столкновение с трактором привезло к смертельной аварии Жюля Бьянки.

Однако позже стало известно, что в ситуации, когда правила предписывали ехать осторожно, Пьер мчался на скорости 251 км/ч. Ему даже добавили к результату гонки 20 секунд.

Бывший участник чемпионата Ральф Шумахер высказал мнение, что у этой ситуации есть две стороны, и самому пилоту тут тоже есть, о чем задуматься.

«История вокруг Пьера Гасли очень эмоциональная, – написал немец своей колонке для Sky Sports. – И я отлично понимаю критику от лица гонщиков. Они ясно демонстрируют, что не хотят видеть никаких тракторов, пока сами остаются на трассе.

Но в то же время, это не позволяет Гасли мчаться на скорости 250 км/ч. Поступать так совершенно неразумно. Потому, думаю, тут все должны задать сами себе вопросы».

Экс-пилот продолжил: «Если нет непосредственной опасности, то нет никакой проблемы дождаться, пока машины вернутся на пит-лейн – и только потом выпускать трактор.

Эту ситуацию надо внимательно разобрать – в том числе понять, почему события развивались не так, как обсуждалось на брифинге пилотов.

Также я считаю штраф для Гасли справедливым и понятным. Было совершенно ясно, что гонка приостановлена. В правилах есть указание, что в такие моменты надо ехать в темпе пешехода и быть готовым остановиться в любую секунду. Это абсолютно обосновано, так как на трассе могут находиться люди».