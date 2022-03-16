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Формула 1 Новости

Ральф Шумахер удивлен, что гонщики не жалуются на новые болиды Ф1

Экс-гонщик чемпионата также не слышал плохих высказываний о 18-дюймовых шинах

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Ральф Шумахер удивлен, что гонщики не жалуются на новые болиды Ф1
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Гонщики Формулы 1 уже успели провести немало времени за рулем машин, построенных по новом техническим требованиям. Как минимум, коллективы поучаствовали в двух трехдневных частях предсезонных тестов в Барселоне и Бахрейне, а также получили возможность обкатать машину во время съемочных дней.

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Бывшего гонщика Ф1 Ральфа Шумахера поразило, что за все это время пилоты чемпионата не высказали никаких негативных комментариев относительно болидов 2022 года.

«Меня удивило, что большинство автомобилей нового поколения было стабильно с самого начала: раньше поломки болидов во время тестов были настолько серьезными, что команды не выходили на трек в течение нескольких дней, – приводит слова Шумахера Planetf1. – Меня немного поразило, что никто из гонщиков не сказал ничего плохого о новых машинах. Я также не слышал никаких негативных отзывов о шинах, что довольно хорошо.

При этом меня не удивило, что все автомобили выглядят по-разному: я никогда и не ожидал, что они будут одинаковыми. У FIA будет много работы из-за количества обновлений – думаю, мы также увидим пару протестов от команд друг против друга».

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