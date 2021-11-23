Ральф Шумахер: У Ферстаппена нет шансов на титул

На гоночных трассах Ральф Шумахер не добился громких успехов, а вот в плане спорных и противоречивых высказываний ему в последнее время практически нет равных. Даже признанный мастер в этой области Жак Вильнев в последнее время как-то скис не фоне немца.

После Гран При Катара Ральф предложил очередную теорию – по его мнению, у лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена нет шансов стать чемпионом.

«Сейчас машина Mercedes в целом стабильнее, – объяснил Ральф в эфире Sky Sport Германия. – Макс делает все возможное и показывает, что весьма неплох, но шансов у него нет, если только не случится что-то экстраординарное».

Шумахер объяснил, что лишь везение может помочь пилоту Red Bull стать сильнейшим – хотя в этом сезоне удача регулярно обходила Макса стороной. Достаточно вспомнить его сход перед самым финишем в Баку, стартовую аварию в Венгрии и столкновение с Хэмилтоном в Сильверстоуне, после которого тот поехал дальше, а Ферстаппен улетел в барьер.

«Макс может рассчитывать только на удачу, с которой у него пока все было сложно, – пояснил Ральф. – Если бы у него не было с ней проблем в начале года, он бы наверняка уже стал чемпионом».

За две гонки до конца сезона Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на восемь очков и может завоевать титул уже в ближайший уик-энд в Саудовской Аравии.

Ральф Шумахер Фото: Марк Саттон / Motorsport Images