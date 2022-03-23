Ральф Шумахер: Строллу стоит подыскать новое хобби

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Перед этапом Формулы 1 в Бахрейне гонщик Aston Martin Себастьян Феттель заболел коронавирусом, и на весь уик-энд в кокпит AMR22 сел резервист коллектива Нико Хюлькенберг. На удивление, впервые попавший за руль машины 2022 года немец квалифицировался гораздо выше своего напарника Лэнса Стролла. И хотя Стролл по итогам воскресной гонки финишировал на 12-й позиции, а Хюлькенберг – на 17-й, у некоторых экспертов и болельщиков возникли вопросы к выступлению канадца на минувшем Гран При.

Одним из таких критиков оказался бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер. «Строллу нужно спросить себя, стоит ли ему найти новое хобби, потому что это было настоящим позором, – приводит слова Шумахера Planetf1 со ссылкой на в телевизионный журнал Motor & Sport. – Нико проделал хорошую работу».

Напомним, что второй этап нового сезона Ф1 состоится с 25 по 27 марта в Саудовской Аравии.