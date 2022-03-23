Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Победа над «козлением» стоила Aston Martin 0,75 секунды Следующая / СМИ: Гонка Ф1 в Лас-Вегасе состоится в ноябре 2023 года
Формула 1 Новости

Ральф Шумахер: Строллу стоит подыскать новое хобби

Экс-гонщик Формулы 1 посчитал, что выступление Лэнса Стролла в Бахрейне было «настоящим позором»

Автор:
, редактор
Ральф Шумахер: Строллу стоит подыскать новое хобби
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Перед этапом Формулы 1 в Бахрейне гонщик Aston Martin Себастьян Феттель заболел коронавирусом, и на весь уик-энд в кокпит AMR22 сел резервист коллектива Нико Хюлькенберг. На удивление, впервые попавший за руль машины 2022 года немец квалифицировался гораздо выше своего напарника Лэнса Стролла. И хотя Стролл по итогам воскресной гонки финишировал на 12-й позиции, а Хюлькенберг – на 17-й, у некоторых экспертов и болельщиков возникли вопросы к выступлению канадца на минувшем Гран При.

Одним из таких критиков оказался бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер. «Строллу нужно спросить себя, стоит ли ему найти новое хобби, потому что это было настоящим позором, – приводит слова Шумахера Planetf1 со ссылкой на в телевизионный журнал Motor & Sport. – Нико проделал хорошую работу».

Напомним, что второй этап нового сезона Ф1 состоится с 25 по 27 марта в Саудовской Аравии.

Читайте также:
 
Поделились
Победа над «козлением» стоила Aston Martin 0,75 секунды
Предыдущая новость

Победа над «козлением» стоила Aston Martin 0,75 секунды
Следующая новость

СМИ: Гонка Ф1 в Лас-Вегасе состоится в ноябре 2023 года

СМИ: Гонка Ф1 в Лас-Вегасе состоится в ноябре 2023 года
Больше от
Александра Шубина
Полицейский дал Морбиделли свой байк для поездки в аэропорт
MotoGP

Полицейский дал Морбиделли свой байк для поездки в аэропорт

СМИ: Катар – главный претендент на замену российского этапа Ф1 Гран При Бахрейна
Формула 1

СМИ: Катар – главный претендент на замену российского этапа Ф1

Фото: как теперь выглядит главный поворот трассы в Спа
Формула 1

Фото: как теперь выглядит главный поворот трассы в Спа

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Aston Martin: Не уверены, что Феттель поправится к Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Aston Martin: Не уверены, что Феттель поправится к Джидде

Официально: Феттель пропустит Гран При Бахрейна Гран При Бахрейна
Формула 1

Официально: Феттель пропустит Гран При Бахрейна

Aston Martin построила Феттелю домашний симулятор
Формула 1

Aston Martin построила Феттелю домашний симулятор

Самое важное:

СМИ: Катар – главный претендент на замену российского этапа Ф1
Формула 1 Формула 1

СМИ: Катар – главный претендент на замену российского этапа Ф1

Фото: как теперь выглядит главный поворот трассы в Спа
Формула 1 Формула 1

Фото: как теперь выглядит главный поворот трассы в Спа

Ф1 попросит Netflix убрать ложные сюжетные линии из сериала
Формула 1 Формула 1

Ф1 попросит Netflix убрать ложные сюжетные линии из сериала

Магнуссен: Пока не нашел у VF-22 серьезных слабых мест
Формула 1 Формула 1

Магнуссен: Пока не нашел у VF-22 серьезных слабых мест

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.