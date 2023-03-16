Ральф Шумахер сделал прогноз о будущем Mercedes
Немецкий эксперт предсказал, что второй подряд неудачный старт сезона приведет к перестановкам в команде из Брэкли
В Mercedes предпочли сохранить «беспонтонную» концепцию шасси после слабых выступлений в 2022 году, однако такой выбор не оправдал себя: новая машина W14 оказалась едва ли не менее конкурентоспособной, чем ее предшественница.
На дебютном Гран При в Бахрейне пилоты команды финишировали лишь на пятой и седьмой позициях. Глава Mercedes F1 Тото Вольф признал, что без радикальной переделке шасси коллективу будет крайне сложно рассчитывать на успех.
По мнению экс-пилота Ф1 Ральфа Шумахера, такая ситуация не может не вызвать напряженности внутри команды, а ее результатом наверняка окажутся какие-то перестановки.
«У них должна начаться [внутренняя] борьба, – объяснил эксперт в интервью Formel1.de. – Так или иначе, но технический директор должен был как-то убедить Вольфа, что нужно сохранить концепцию машины. И как Тото быть теперь? Он должен верить своему техническому штабу. В конце концов, эти люди принесли команде уже множество побед.
Все это уже затронуло пилотов. Тот же Льюис Хэмилтон, который всегда говорит очень позитивно и поддерживает команду, в этот раз явно изменил такому подходу. Недовольство Джорджа Расселла тоже было вполне заметным».
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Шумахер поделился инсайдом, что партнеры Mercedes тоже не в восторге от происходящего: «Им все это совсем не нравится. Команда должна как можно скорее вернуться в спор за победы.
Все говорят про пример Aston Martin. Там перевели на другую должность [бывшего технического директора] Эндрю Грина, поручив работу новому парню, перешедшему из Red Bull [Дэну Феллоузу].
В Mercedes тоже назревает что-то подобное. Их технический директор [Майк Эллиотт] был уверен, что его идеи сработают. Теперь уже невозможно все исправить за одну ночь. И мне видится, что это может вызвать сложности – хотя, быть может, в самой компании готовы еще немного подождать. Но все же, у меня есть ощущения, что в скором будущем в Mercedes F1 произойдут перемены».
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