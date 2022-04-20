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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Ральф Шумахер: Сайнс понимает, что он не в приоритете в Ferrari

Бывший гонщик Формулы 1 считает, что Скудерия все равно распределила гонщиков на первого и второго

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Ральф Шумахер: Сайнс понимает, что он не в приоритете в Ferrari
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Несмотря на повысившуюся конкурентоспособность Ferrari в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущим, внутри самого коллектива пока что нет никаких намеков на вражду между гонщиками и, соответственно, внедрение командных приказов. К тому же, сам глава Скудерии Маттиа Бинотто отмечал, что Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру можно и даже нужно бороться за высокое место в чемпионате.

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Экс-гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что вне зависимости от заявления Бинотто команда уже распределила гонщиков по «номерам». «Ferrari уже расставила приоритеты, – приводит слова Шумахера издание F1 Insider. – Карлос тоже это знает – и поэтому зол. Было время, когда кое-кто был очень успешным [Михаэль Шумахер], и в том случае относительно рано было понятно, на каком гонщике будет концентрироваться команда».

Напомним, что, по слухам, Скудерия и Сайнс не могут договориться о продлении контракта: испанец запрашивает как минимум двухлетнюю опцию, а Ferrari желает подписать однолетнее соглашение с возможностью продления на второй год.

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