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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Ральф Шумахер рассказал об ожиданиях от сезона-2022

Немецкий экс-пилот Ф1 разобрал сражении Шарля Леклера с Максом Ферстаппеном на втором этапе сезона-2022 и провел интересные параллели

Кемаль Шенгюл
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Ральф Шумахер рассказал об ожиданиях от сезона-2022
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Старт нового чемпионата мира проходит под знаком острейшего противостояния лидеров двух топ-команд: в Бахрейне верх взял Шарль Леклер из Ferrari, спустя неделю в Саудовской Аравии сильнейшим стал уже Макс Ферстаппен из Red Bull.

Вполне вероятно, противостояние пилотов будет продолжаться и в следующих Гран При – две команды почти равны по силам, что обещает интересный сценарий сезона. С этой точкой зрения согласился победитель шести Гран При Ральф Шумахер, разбирая гонку в Джидде на канале Sky Германия.

«Это было эпичное сражение, – сказал немец. – Они оба выступили на высочайшем уровне? продемонстрировав все грани своего мастерства. 

Сражение Макса и Шарля уже доставило в этом сезоне немало удовольствия. Думаю, вся борьба за титул в этом году будет такой, как из дуэль в Джидде.

Было очень здорово видеть, как Шарль отвечает на атаки Макса. Он понял, как надо действовать, чтобы оставаться впереди оппонента. Ферстаппен несколько раз атаковал перед последним поворотом, но Леклер каждый раз отвечал.  

Потом Макс сменил тактику. Он приблизился к сопернику, но не стал сразу обгонять того. Вместо этого он остался позади до стартовой прямой, чтобы у Леклера не было возможности контратаковать». 

Шумахер добавил: «На новых машинах поединки в Ф1 стали другими. Теперь тот гонщик, что позади, имеет возможность хладнокровно раздумывать о том, как именно действовать, при этом оставаясь вплотную за соперником. Прежде такого не было, приходилось действовать быстро или отставать, поскольку шины переставали работать, а внутренние узлы перегревались. 

Думаю, Макс действует очень умно. Он сохранил резину до конца дистанции и тем повысил свои шансы в борьбе с Леклером. Парни на равном уровне, и каждый точно знает, как вести свое сражение».

Сезон Формулы 1 продолжиться 8-19 апреля в Австралии. 

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