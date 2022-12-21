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Формула 1 Новость

Ральф Шумахер рассказал, куда Мик перейдет из Mercedes

По мнению дяди, новый контракт молодого гонщика почти неизбежно приведет его к возвращению в пелотон Ф1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ральф Шумахер рассказал, куда Мик перейдет из Mercedes
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Мику Шумахеру не удалось договориться с Haas о продолжении выступлений – 23-летний пилот проведет предстоящий сезон в ранге резервиста Mercedes.

При этом нет сомнений, что как минимум в среднесрочной перспективе у немца нет никаких шансов попасть в основной состав восьмикратных чемпионов – конкурировать за место с Льюисом Хэмилоном и Джорджем Расселлом ему просто не под силу. 

Однако дядя гонщика Ральф Шумахер объяснил, почему такой вариант продолжения карьеры очень выгоден как самому Мику, так и команде – и какие перспективы на будущее он открывает. По его словам, покровительство Mercedes открывает хорошие возможности в клиентских командах штутгартцев.

«Эта ситуация на руку обеим сторонам, – сказал Ральф в эфире Sky Германия. – Во-первых, Mercedes получила отличного пилота, которого сможет задействовать, если им срочно потребуется замена. Вдруг один из основных гонщиков по какой-то причине не сможет сесть за руль. 

Кроме того, сам Мик оказался там, где сможет многое узнать. Прежде всего это касается работы в новой и крупной структуре. 

Как по мне, это отличный шанс. Сейчас он в опытной команде где может смотреть на двух отличных напарников. Но самое главное – команда рада видеть его. И ее сила поможет Мику. 

Не думайте, что речь только о самой Mercedes. Не поймите меня неправильно, но в какой-то момент у тех, кто использует их моторы, могут возникнуть проблемы. Тогда потребуется тот, кому не мешают контрактные обязательства, кто знает все трассы и знаком с машинами нового поколения».

Силовые установки Mercedes сейчас используют McLaren, Aston Martin и Williams. Две последних до недавнего времени действительно при необходимости привлекали запасных пилотов из команды Тото Вольфа – Нику де Врису это помогло дебютировать в Ф1 с Williams и позже перейти в AlphaTauri. 

Однако с 2023 года у Aston Martin есть собственные запасные – чемпион Ф2 Фелипе Другович и Стоффель Вандорн. Таким образом, шансы прийти на замену у Мика есть сейчас только с Williams.

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