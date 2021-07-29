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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Ральф Шумахер: Протест Red Bull ничего не изменит

По мнению экс-пилота Формулы 1, пересмотр столкновения Макса с Льюисом в Сильверстоуне не приведет ни к каким реальным изменениям

Ральф Шумахер: Протест Red Bull ничего не изменит

Сегодня судьи FIA соберутся, чтобы повторно рассмотреть обстоятельства аварии на первом круге Гран При Великобритании. В команде Red Bull настаивают, что располагают новыми доказательствами, которые могут повлиять на оценку случившегося. 

Однако из прежнего опыта хорошо известно, что в случае подобных пересмотров вынесенное изначально решение как правило остается неизменным – можно вспомнить хотя бы попытку Ferrari вернуть Себастьяну Феттелю победу в Канаде-2019.

Гоночный эксперт Ральф Шумахер не упустил возможности дать свой комментарий по поводу предстоящего заседания. Начал он с того, что в целом считает вынесенное наказание адекватным. 

«Вообще-то, было бы здорово, если бы после финиша Льюис выразил хотя бы минимальное сочувствие, спросив: "Как он там?", – объяснил 46-летний немец. – В конце концов, это был открытый бой. 

Он пошел в атаку не в том месте. Можно спорить о штрафе в 10 секунд, и тут я понимаю Red Bull. Но Льюис точно не действовал умышленно. Это была неверная оценка ситуации».

Он добавил: «На другой трассе – скажем, в Монако или Венгрии – Льюис не смог бы так легко отыграться. Ему повезло, а Red Bull – нет. И я понимаю, почему они считают судейское решение несправедливым».

При этом, по мнению Шумахера, предстоящее разбирательство ничего не изменит.

«Я не ожидаю каких-то шействийагов, – сказал Ральф. – Умысла в действиях Льюиса точно не было. Ни один гонщик не станет играть в игры на такой скорости. Напомню, мы говорим о 290 км/ч. Как по мне, это был обычный гоночный инцидент».

Хэмилтон выиграл гонку в Сильверстоуне, прорвавшись к победе после 10-секундного штрафа. В общем зачете он сейчас отстает от Макса Ферстаппена на восемь очков. 

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