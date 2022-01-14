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Формула 1 Новость

Ральф Шумахер придумал, кем Mercedes заменить Хэмилтона

Автор:
, Ответственный редактор

Хотя Льюис, собственно, еще никуда не ушел, немецкий эксперт уже предложил того, кто отлично смог бы занять его места

Ральф Шумахер придумал, кем Mercedes заменить Хэмилтона

Поражение от Макса Ферстаппена в финальной гонке сезона-2021 заставило Льюиса Хэмилтона разорвать все каналы общения с Формулой 1 и даже отказаться от публикаций в социальных сетях.

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Считается, что пилот готов продолжать карьеру в Ф1 только при том условии, что FIA снимет с должности руководителя гонок Майкла Маси, которого в Mercedes считают главным виновником поражения британца.

Между тем, Ральф Шумахер уже предложил, кто мог бы успешно занять место Льюиса в Mercedes, если это потребуется. Эксперт назвал своего соотечественника Себастьяна Феттеля, который после увольнения из Ferrari выступает за Aston Martin. 

«У Себастьяна есть опыт и по-прежнему есть скорость, – объяснил Ральф свою позицию в эфире Sky Sports Германия. – Но прежде всего, он теперь хорошо знаком с двигателем Mercedes, да и с их машиной. Думаю, концептуально Aston Martin очень близка к ней».

Racing Point RP20, которая послужила базисом для прошлогодней Aston Martin AMR21, действительно была практически точной копией Mercedes W10 образца 2019 года. 

По мнению Шумахера, позиции Себа в Aston Martin заметно ослабли после недавнего ухода главы команды Отмара Сафнауэра, который всегда поддерживал немца. Это позволит четырехкратному чемпиону мира проще покинуть свою нынешнюю команду, с которой он прежде связывал долгосрочные планы.

«Сейчас это возможно, – объяснил Ральф. – Особенно потому, что в Aston Martin произошли перестановки, которые в личностном плане не идеальны для Себастьяна.

Я считаю, что с Отмаром Сафнауэтом они составляли хорошую связку».

Эксперт добавил, что сам Феттель наверняка не откажется вновь получить конкурентоспособную машину. 

«Если у него появится возможность перейти [в Mercedes] – он на сто процентов воспользуется ей, – объяснил победитель шести Гран При. – Это шанс вновь по-настоящему участвовать в гонках – именно то, чего хочет Себастьян. Он нацелен вновь побеждать и уже не раз демонстрировал это». 

При этом Ральф согласился, что пока его план писан вилами по воде: «Льюис еще никуда не ушел, а у Тото Вольфа наверняка припрятаны в рукаве собственные таланты».

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