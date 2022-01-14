Ральф Шумахер придумал, кем Mercedes заменить Хэмилтона

Поражение от Макса Ферстаппена в финальной гонке сезона-2021 заставило Льюиса Хэмилтона разорвать все каналы общения с Формулой 1 и даже отказаться от публикаций в социальных сетях.

Считается, что пилот готов продолжать карьеру в Ф1 только при том условии, что FIA снимет с должности руководителя гонок Майкла Маси, которого в Mercedes считают главным виновником поражения британца.

Между тем, Ральф Шумахер уже предложил, кто мог бы успешно занять место Льюиса в Mercedes, если это потребуется. Эксперт назвал своего соотечественника Себастьяна Феттеля, который после увольнения из Ferrari выступает за Aston Martin.

«У Себастьяна есть опыт и по-прежнему есть скорость, – объяснил Ральф свою позицию в эфире Sky Sports Германия. – Но прежде всего, он теперь хорошо знаком с двигателем Mercedes, да и с их машиной. Думаю, концептуально Aston Martin очень близка к ней».

Racing Point RP20, которая послужила базисом для прошлогодней Aston Martin AMR21, действительно была практически точной копией Mercedes W10 образца 2019 года.

По мнению Шумахера, позиции Себа в Aston Martin заметно ослабли после недавнего ухода главы команды Отмара Сафнауэра, который всегда поддерживал немца. Это позволит четырехкратному чемпиону мира проще покинуть свою нынешнюю команду, с которой он прежде связывал долгосрочные планы.

«Сейчас это возможно, – объяснил Ральф. – Особенно потому, что в Aston Martin произошли перестановки, которые в личностном плане не идеальны для Себастьяна.

Я считаю, что с Отмаром Сафнауэтом они составляли хорошую связку».

Эксперт добавил, что сам Феттель наверняка не откажется вновь получить конкурентоспособную машину.

«Если у него появится возможность перейти [в Mercedes] – он на сто процентов воспользуется ей, – объяснил победитель шести Гран При. – Это шанс вновь по-настоящему участвовать в гонках – именно то, чего хочет Себастьян. Он нацелен вновь побеждать и уже не раз демонстрировал это».

При этом Ральф согласился, что пока его план писан вилами по воде: «Льюис еще никуда не ушел, а у Тото Вольфа наверняка припрятаны в рукаве собственные таланты».