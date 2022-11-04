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В паддоке Ф1 почти не осталось сомнений, что команда Haas в самое ближайшее будущее назовет своим новым гонщиком Нико Хюлькенберга. Немцу уже 35 лет, он не выступал в чемпионате три последних года (не считая нескольких Гран При, когда его звали на замену) – но американский коллектив все равно предпочел взять его, а не продлить контракт с Миком Шумахером.

Одним из последних, кто продолжает сражаться за Мика, остается его родной дядя Ральф. Комментируя предстоящее приглашение Хюлькенберга, экс-пилот предположил, что того возьмут в команду… на место уволенного Кевина Магнуссена.

«Все возможно, особенно если вспомнить последние гонки, – заявил 47-летний Шумахер в эфире Sky Германия. – Кто знает, возможно, позиции Магнуссена уже не столь сильны, как прежде.

Давайте посмотрим, что происходило после Сильверстоуна. Не вызывает сомнений, что из двух гонщиков стабильнее и лучше ехал Мик. Ему просто не везло, в том числе из-за ошибок команды с тактикой.

В последней гонке [в Мексике] Мик был на шесть десятых быстрее Магнуссена. Так что давайте дождемся, что принесут предстоящие Гран При.

Я надеюсь, что Haas уже скоро примет решение. Возможно, в следующем году в Формуле 1 будут два немецких гонщика».

У Магнуссена есть действующий контракт с Haas до конца 2023 года. В нынешнем сезоне 30-летний датчанин заработал 24 очка, ровно вдвое больше напарника. Счет их квалификационных дуэлей – 15:5 в пользу Кевина (хотя в семи последних Гран При Мик чуть выправил ситуацию, трижды став быстрейшим).

Ожидается, что Haas объявит о составе на 2023 год накануне Гран При Бразилии.