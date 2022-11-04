Ральф Шумахер придумал, как Haas взять Хюлькенберга и сохранить Мика
Идея немца проста и гениальна одновременно: уволить Кевина Магнуссена
В паддоке Ф1 почти не осталось сомнений, что команда Haas в самое ближайшее будущее назовет своим новым гонщиком Нико Хюлькенберга. Немцу уже 35 лет, он не выступал в чемпионате три последних года (не считая нескольких Гран При, когда его звали на замену) – но американский коллектив все равно предпочел взять его, а не продлить контракт с Миком Шумахером.
Одним из последних, кто продолжает сражаться за Мика, остается его родной дядя Ральф. Комментируя предстоящее приглашение Хюлькенберга, экс-пилот предположил, что того возьмут в команду… на место уволенного Кевина Магнуссена.
«Все возможно, особенно если вспомнить последние гонки, – заявил 47-летний Шумахер в эфире Sky Германия. – Кто знает, возможно, позиции Магнуссена уже не столь сильны, как прежде.
Давайте посмотрим, что происходило после Сильверстоуна. Не вызывает сомнений, что из двух гонщиков стабильнее и лучше ехал Мик. Ему просто не везло, в том числе из-за ошибок команды с тактикой.
В последней гонке [в Мексике] Мик был на шесть десятых быстрее Магнуссена. Так что давайте дождемся, что принесут предстоящие Гран При.
Я надеюсь, что Haas уже скоро примет решение. Возможно, в следующем году в Формуле 1 будут два немецких гонщика».
У Магнуссена есть действующий контракт с Haas до конца 2023 года. В нынешнем сезоне 30-летний датчанин заработал 24 очка, ровно вдвое больше напарника. Счет их квалификационных дуэлей – 15:5 в пользу Кевина (хотя в семи последних Гран При Мик чуть выправил ситуацию, трижды став быстрейшим).
Ожидается, что Haas объявит о составе на 2023 год накануне Гран При Бразилии.
Выиграть гонку или обойти Ferrari по очкам? Вольф сделал выбор
Кто заменит Матешица? Новым боссом команд Ф1 стал спец по футболу
Самое важное:
«Дождаться новых успехов». Льюис рассказал, почему передумал уходить из Ф1
Еще недавно семикратный чемпион мира давал понять, что готовится повесить шлем на гвоздь. Но в последнее время от него можно услышать совсем другие слова
Почему Mercedes не догонит Ferrari в 2023 году? Бинотто объяснил
По мнению главы Скудерии, явный прогресс соперников по ходу нынешнего чемпионата не является поводом для опасений
Формула 1 отчиталась об увеличении доходов
Отчетность спорта за третий квартал оказалась весьма позитивной
Чемпионом Ф1 (и экс-тестем Квята) заинтересовалась прокуратура
У бразильских правоохранителей возникли серьезные вопросы к Нельсону Пике