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Формула 1 Новость

Ральф Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1 в конце 2022 года

По мнению немецкого эксперта, гонщик не сможет найти место в пелотоне после ухода из McLaren

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ральф Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1 в конце 2022 года
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Ураган, который закрутился на пилотском рынке Формулы 1 после объявления Себастьяна Феттеля о предстоящем завершении карьеры, еще долго будет генерировать великое множество новостей и всевозможных слухов. 

Пока доподлинно можно говорить лишь о том, что с сезона-2023 немца заменит в Aston Martin Фернандо Алонсо, а вот все остальное остается лишь на уровне разговоров. 

Однако есть весомые основания полагать, что молодой Оскар Пиастри, который прежде был конкурентом Алонсо в споре за место в Alpine, близок в переходу в McLaren, где намерены досрочно разорвать контракт с Даниэлем Риккардо. 

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Как считается, австралиец запросил у команды серьезные отступные, чтобы отказаться от своего права на место за рулем в 2023 году. Однако в Уокинге готовы пойти на эти траты, так как форма Риккардо в нынешнем сезоне не выдерживает никакой критики: тот заработал в первой половине чемпионата 19 очков против 76 у своего напарника Ландо Норриса. 

В этой ситуации неизбежно возникает вопрос, как Даниэлю быть дальше. Мест в топ-командах на будущий сезон уже нет, а за оставшиеся вакансии во второй половине пелотона идет нешуточное сражение. 

Анализируя всю эту ситуацию, экс-пилот Ф1 и популярный эксперт Ральф Шумахер отругал Alpine за недостаточное внимание к контрактам – и предсказал завершение карьеры Риккардо. 

«Сейчас ходит множество слухов, – рассказал немец в эфире национального канала Sky. – В Alpine собирались отдать Пиастри в аренду другой команде на год или два, но в итоге упустили его. Это буквально преступная халатность. 

Если ты не можешь правильно составить контракт, то не вправе винить в этом молодого гонщика. Как по мне, Отмар [Сафнауэр, глава команды] может пенять только на самого себя за том, что не был подготовлен запасной план [на случай ухода Алонсо].  

Сам Оскар не сделал ничего неправильного. Почему он должен был ждать? Если бы я на его месте получил такую возможность, то поступил бы точно так же.

Хочется верить, что Alpine, которая в этой истории проиграла больше всех, не станет мешать парню. Они должны отпустить его. Посмотрим, как все будет развиваться, но думаю, в лучшем случае они получат от McLaren денежную компенсацию. 

Что до Даниэля Риккардо, то с его будущим тоже есть вопросы. Лично я считаю, что он не получит еще одного шанса в Формуле 1».

Также Ральф не забыл интересы своей семьи и вновь посоветовал Alpine взять собственного племянника Мика: «У него пока нет контракта, это отличный кандидат. И очень быстрый, как мы уже могли видеть».

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