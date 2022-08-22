Ральф Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1 в конце 2022 года
По мнению немецкого эксперта, гонщик не сможет найти место в пелотоне после ухода из McLaren
Ураган, который закрутился на пилотском рынке Формулы 1 после объявления Себастьяна Феттеля о предстоящем завершении карьеры, еще долго будет генерировать великое множество новостей и всевозможных слухов.
Пока доподлинно можно говорить лишь о том, что с сезона-2023 немца заменит в Aston Martin Фернандо Алонсо, а вот все остальное остается лишь на уровне разговоров.
Однако есть весомые основания полагать, что молодой Оскар Пиастри, который прежде был конкурентом Алонсо в споре за место в Alpine, близок в переходу в McLaren, где намерены досрочно разорвать контракт с Даниэлем Риккардо.
Как считается, австралиец запросил у команды серьезные отступные, чтобы отказаться от своего права на место за рулем в 2023 году. Однако в Уокинге готовы пойти на эти траты, так как форма Риккардо в нынешнем сезоне не выдерживает никакой критики: тот заработал в первой половине чемпионата 19 очков против 76 у своего напарника Ландо Норриса.
В этой ситуации неизбежно возникает вопрос, как Даниэлю быть дальше. Мест в топ-командах на будущий сезон уже нет, а за оставшиеся вакансии во второй половине пелотона идет нешуточное сражение.
Анализируя всю эту ситуацию, экс-пилот Ф1 и популярный эксперт Ральф Шумахер отругал Alpine за недостаточное внимание к контрактам – и предсказал завершение карьеры Риккардо.
«Сейчас ходит множество слухов, – рассказал немец в эфире национального канала Sky. – В Alpine собирались отдать Пиастри в аренду другой команде на год или два, но в итоге упустили его. Это буквально преступная халатность.
Если ты не можешь правильно составить контракт, то не вправе винить в этом молодого гонщика. Как по мне, Отмар [Сафнауэр, глава команды] может пенять только на самого себя за том, что не был подготовлен запасной план [на случай ухода Алонсо].
Сам Оскар не сделал ничего неправильного. Почему он должен был ждать? Если бы я на его месте получил такую возможность, то поступил бы точно так же.
Хочется верить, что Alpine, которая в этой истории проиграла больше всех, не станет мешать парню. Они должны отпустить его. Посмотрим, как все будет развиваться, но думаю, в лучшем случае они получат от McLaren денежную компенсацию.
Что до Даниэля Риккардо, то с его будущим тоже есть вопросы. Лично я считаю, что он не получит еще одного шанса в Формуле 1».
Также Ральф не забыл интересы своей семьи и вновь посоветовал Alpine взять собственного племянника Мика: «У него пока нет контракта, это отличный кандидат. И очень быстрый, как мы уже могли видеть».
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