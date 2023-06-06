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Ральф Шумахер предсказал, когда Mercedes догонит Red Bull

По мнению эксперта и бывшего гонщика, у команды из Брэкли в нынешнем сезоне есть больше возможностей для прогресса, чем у их соперников из Милтон-Кинса

Зейнеп Таш
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Обновленная машина W14, которую Mercedes подготовила к этапу в Монако, уже на Гран При Испании показала свою силу. Несмотря на сложности в квалификации, Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом вдвоем поднялись на подиум после финиша – это лучший результат коллектива в нынешнем сезоне, который позволил ему выйти на вторую строчку в Кубке конструкторов. 

И хотя пока все победы достаются исключительно Red Bull, гонка в Барселона дала основания говорить, что сейчас именно Mercedes ближе всего к тому, чтобы нарушить эту монополию.  

Рассуждая на эту тему в своей колонке для Sky Германия, участник 11 сезонов Формулы 1 Ральф Шумахер отметил: «Думаю, у Mercedes есть возможность испортить жизнь Red Bull в нынешнем чемпионате. 

Их [переделанный] автомобиль пока что совсем новый, он еще явно сыроват. Но у него есть серьезный потенциал. Разумеется, вопрос в том, сколько денег у команды осталось на его доработку [в рамках лимита бюджетов]. Но я уверен, что с точки зрения прогресса в оставшихся гонках им по силам продвинуться сильнее, чем Red Bull. 

И я вполне могу себе представить, что уже довольно скоро нас вновь могут ждать яркие поединки за победу». 

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Подиум: Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, второе место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Джордж Расселл, Mercedes-AMG, третье место

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ральф добавил, что у Aston Martin, которая очень неплохо смотрелась в весенних гонках, едва ли есть шансы включиться в это соперничество.

«Я бы сказал, что сейчас Mercedes уже превзошла Aston и Алонсо, – отметил немец. – У этой команды пока недостаточно опыта борьбы на таком уровне, да и их внутренняя структура еще не до конца отлажена. 

Мы могли это видеть в Барселоне, где у машины просто не было достаточной скорости. У них по-прежнему есть слабые места, и прошедший этап показал это весьма наглядно».

Aston Martin уступает Mercedes 18 очков в Кубке конструкторов, но опережает идущую следом Ferrari на 34.

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