Ральф Шумахер предсказал Хэмилтону поражение от Расселла

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Проведя в составе Mercedes пять лет, Валттери Боттас покинул команду, чтобы освободить место для молодого Джорджа Расселла. Финну не удалось составить реальную конкуренцию Льюису Хэмилтону – и теперь всем интересно, сколь хорош будет на фоне семикратного чемпиона мира его молодой соотечественник.

Все отлично помнят выступление Расселла за Mercedes в конце 2020 года в Бахрейне – тогда он заменял Льюиса и смотрелся явно сильнее Боттаса.

По мнению победителя шести Гран При Ральфа Шумахера, Джорджу по силам стать новым лидером команды, превзойдя Хэмилтона во внутреннем сражении.

«Джордж не сдерживал себя, когда соперничал с Боттасом [на Гран При Сахира], – объяснил немец в эфире Sky Sports. – Я уверен, что переиграть Льюиса ему тоже по силам».

Он добавил: «Mercedes получила такой состав, который был нужен команде уже давно. Фигура Боттаса всегда вызывала вопросы. Я никогда не понимал, зачем они держали его так долго. Расселл – невероятный талант, однако получится ли у него опередить Льюиса, надо посмотреть».

Шумахер отметил, что в сезоне 2021 года Джордж выглядел «не столь уверенно, как прежде», на фоне партнера по команде Николя Латифи: «Мы не можем знать, почему так вышло, но [для Mercedes] это в любом случае верный выбор. Команде стоит постепенно задумываться о будущем. Льюис в любой момент может объявить, что больше не получает удовольствия и потому покидает спорт. К таким вещам надо готовиться».