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Ральф Шумахер предсказал Феттелю проблемы в Имоле

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Ральф уверен, что Себу станет только сложнее

Ральф Шумахер предсказал Феттелю проблемы в Имоле

Себастьян Феттель ужасно провел первый Гран При в составе Aston Martin: он стал 18-м в квалификации и 15-м в гонке, попутно заработав пять штрафных очков за нарушения. В квалификации Феттель не замедлился под желтыми флагами, а в гонке въехал в Эстебана Окона.

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер полагает, что после бахрейнских ошибок на ближайшем этапе в Имоле давление на Феттеля только вырастет, что еще осложнит ему жизнь.

«Кажется, Себастьян извинился перед Эстебаном, он просто ошибся, – сказал Шумахер немецкому каналу Sky. – Но с Себастьяном такое теперь случается частенько. Надеюсь, он найдет какое-то решение. 

Потому что если еще что-то случится после такого катастрофического уик-энда [как в Бахрейне], это не пойдет ему на пользу в плане того, как его принимает команда. 

В Имоле Себу будет еще тяжелее. Он должен быть быстрее напарника и при этом не допустить ошибок. Будет нелегко».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Ральф Шумахер , Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

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