Ральф Шумахер предсказал Феттелю проблемы в Имоле

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Себастьян Феттель ужасно провел первый Гран При в составе Aston Martin: он стал 18-м в квалификации и 15-м в гонке, попутно заработав пять штрафных очков за нарушения. В квалификации Феттель не замедлился под желтыми флагами, а в гонке въехал в Эстебана Окона.
Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер полагает, что после бахрейнских ошибок на ближайшем этапе в Имоле давление на Феттеля только вырастет, что еще осложнит ему жизнь.
«Кажется, Себастьян извинился перед Эстебаном, он просто ошибся, – сказал Шумахер немецкому каналу Sky. – Но с Себастьяном такое теперь случается частенько. Надеюсь, он найдет какое-то решение.
Потому что если еще что-то случится после такого катастрофического уик-энда [как в Бахрейне], это не пойдет ему на пользу в плане того, как его принимает команда.
В Имоле Себу будет еще тяжелее. Он должен быть быстрее напарника и при этом не допустить ошибок. Будет нелегко».
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Как холод поможет Ferrari в Имоле
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Пилоты
|Ральф Шумахер , Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин