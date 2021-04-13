Ральф Шумахер предсказал Феттелю проблемы в Имоле

Себастьян Феттель ужасно провел первый Гран При в составе Aston Martin: он стал 18-м в квалификации и 15-м в гонке, попутно заработав пять штрафных очков за нарушения. В квалификации Феттель не замедлился под желтыми флагами, а в гонке въехал в Эстебана Окона.

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер полагает, что после бахрейнских ошибок на ближайшем этапе в Имоле давление на Феттеля только вырастет, что еще осложнит ему жизнь.

«Кажется, Себастьян извинился перед Эстебаном, он просто ошибся, – сказал Шумахер немецкому каналу Sky. – Но с Себастьяном такое теперь случается частенько. Надеюсь, он найдет какое-то решение.

Потому что если еще что-то случится после такого катастрофического уик-энда [как в Бахрейне], это не пойдет ему на пользу в плане того, как его принимает команда.

В Имоле Себу будет еще тяжелее. Он должен быть быстрее напарника и при этом не допустить ошибок. Будет нелегко».