Ральф Шумахер предсказал Феттелю большие успехи в Aston Martin

После решения Ferrari не продолжать сотрудничество с Себастьяном Феттелем немец предпочел перейти в команду Aston Martin – нынешнюю Racing Point, – где с 2021 года начать новый этап своей карьеры.

Это решение Себа поддержал экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер. 45-летний эксперт объяснил свою позицию тем, что сейчас машина Racing Point банально быстрее Ferrari.

«Она [RP20] очень похожа на Mercedes, – объяснил победитель шести Гран При. – О ее легальности долго спорили, но сейчас, к счастью, все это уже позади.

На кадрах с бортовых камер видно, что машина едет очень стабильно. Это именно тот момент, который Себастьян всегда критиковал у Ferrari. Уверен, что с такими характеристиками управляемости, как у Racing Point, он сможет добиться гораздо большего».

Шумахер добавил: «В целом сейчас машина Racing Point выглядит однозначно лучше, чем Ferrari. И если оценивать возможности команд в краткосрочной перспективе, в Racing Point можно добиться куда больших успехов».

Регламент Ф1 позволяет командам к следующему сезону подготовить определенные обновления, прежде всего в области аэродинамики. Это значит, что расклад сил не будет копировать нынешний сезон. Однако ожидать серьезных изменений все же не приходится.

При этом, по мнению Шумахера, сделанное объявление не скажется существенным образом на отношения Себа с Ferrari. «Думаю, его лишь окончательно отстранят от всего, что касается дальнейшего развития, – отметил Ральф. – Так делают во избежании утечки информации».