Ральф Шумахер предсказал Боттасу скорое увольнение из Mercedes

Пилот Mercedes Валттери Боттас не поднимался выше восьмого места на трех последних Гран При. В Сахире финн стартовал первым, но сразу же уступил лидерство Джорджу Расселлу и затем не смог его догнать.

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер полагает, что упадок формы Боттаса приведет к его увольнению по окончании сезона, несмотря на ранее продленный контракт. Отметим, что после хорошего выступления Расселла в Сахире его считают серьезным кандидатом на место Боттаса.

«Вероятно, все будет зависеть от последней гонки, – сказал Шумахер. – Но если Боттас проведет еще один такой же этап [как два в Бахрейне], то риск [увольнения] очень велик. Его выступление на последних этапах было очень плохим. Нельзя с таким пилотом рассчитывать на Кубок конструкторов в следующем сезоне.

По-моему, концовка их уик-энда в паре с Расселлом показала, что Боттас сломлен. И никто в Mercedes не захочет рисковать. Буду удивлен, если на этой неделе Боттас реабилитируется».