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Формула 1 Новости

Ральф Шумахер посоветовал Мазепину уйти из Ф1

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, редактор

По мнению бывшего гонщика Ф1, его племяннику Мику нужен другой напарник и «наставник» в команде

Ральф Шумахер посоветовал Мазепину уйти из Ф1

Популярный немецкий эксперт Ральф Шумахер вновь раскритиковал кого-то из пилотов – и на это раз досталось Никите Мазепину. Ральф не считает, что россиянин заслуживает место в Ф1.

«Мазепин определенно был хорошим гонщиком в Ф2, – приводит слова Ральфа SpeedWeek со ссылкой на SkySports F1 Germany. – Но в этом году его развитие пошло не в том направлении, и ему на самом деле стоит заняться чем-то другим. Ему необязательно быть пилотом Ф1».

Шумахер считает, что присутствие Мазепина не помогло его племяннику Мику, который, как и Никита, был новичком в минувшем сезоне.

«[Мику] нужен кто-то, кто сможет ему помочь, – добавил Ральф. – Кто сможет работать с ним, чтобы продвигать команду, и тогда Мик не оставался бы одним в безнадежной ситуации».

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