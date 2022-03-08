Ральф Шумахер посоветовал, кем заменить Мазепина

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После разрыва контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным, Haas все еще не назвала имя пилота, который его заменит. Судя по всему на тестах в Бахрейне, которые состоятся на этой неделе, компанию Мику Шумахеру составит тест-пилот команды Пьетро Фиттипальди. Однако владелец Haas Джин Хаас уже заявил, что для гонок намерен найти кого-то более опытного.

Бывший гонщик Формулы 1 и дядя Мика Ральф Шумахер, который сейчас работает экспертом телеканала Sky, высказал свое мнение о том, кто бы это мог быть.

«Я могу лишь пожелать Мику, чтобы ему в напарники достался кто-то, с кем он сможет добиться большего, кто полностью отдастся команде, – сказал Ральф Шумахер. – Это мог бы быть Антонио Джовинацци или Оскар Пиастри – у последнего есть скорость, хотя и мало опыта.

При этом я не могу себе представить и того, чтобы Гюнтер Штайнер возобновил свои давние связи с Нико Хюлькенбергом. Как и сложно мне представить, чтобы он начал сезон с Пьетро Фиттипальди. Но нельзя ничего исключать».