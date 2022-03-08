Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Херес собрался заменить Гран При России
Формула 1 Новости

Ральф Шумахер посоветовал, кем заменить Мазепина

Немец не поверил, что это может быть Хюлькенберг или Фиттипальди

Ральф Шумахер посоветовал, кем заменить Мазепина
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После разрыва контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным, Haas все еще не назвала имя пилота, который его заменит. Судя по всему на тестах в Бахрейне, которые состоятся на этой неделе, компанию Мику Шумахеру составит тест-пилот команды Пьетро Фиттипальди. Однако владелец Haas Джин Хаас уже заявил, что для гонок намерен найти кого-то более опытного.

Бывший гонщик Формулы 1 и дядя Мика Ральф Шумахер, который сейчас работает экспертом телеканала Sky, высказал свое мнение о том, кто бы это мог быть.

«Я могу лишь пожелать Мику, чтобы ему в напарники достался кто-то, с кем он сможет добиться большего, кто полностью отдастся команде, – сказал Ральф Шумахер. – Это мог бы быть Антонио Джовинацци или Оскар Пиастри – у последнего есть скорость, хотя и мало опыта.

При этом я не могу себе представить и того, чтобы Гюнтер Штайнер возобновил свои давние связи с Нико Хюлькенбергом. Как и сложно мне представить, чтобы он начал сезон с Пьетро Фиттипальди. Но нельзя ничего исключать».

Читайте также:

Поделились
Херес собрался заменить Гран При России
Предыдущая новость

Херес собрался заменить Гран При России
Больше от
Сергей Иванов
Мартин избежал травм в столкновении с Баньяей Гран При Катара
MotoGP

Мартин избежал травм в столкновении с Баньяей

Херес собрался заменить Гран При России
Формула 1

Херес собрался заменить Гран При России

Ушедшего со скандалом директора Sauber заменил менеджер Вандорна
Формула 1

Ушедшего со скандалом директора Sauber заменил менеджер Вандорна

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Новые беды Haas: самолет с имуществом не долетел до Бахрейна
Формула 1

Новые беды Haas: самолет с имуществом не долетел до Бахрейна

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее
Формула 1

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее

Haas разорвала контракт с Мазепиным
Формула 1

Haas разорвала контракт с Мазепиным

Самое важное:

Ральф Шумахер посоветовал, кем заменить Мазепина
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер посоветовал, кем заменить Мазепина

Херес собрался заменить Гран При России
Формула 1 Формула 1

Херес собрался заменить Гран При России

Ушедшего со скандалом директора Sauber заменил менеджер Вандорна
Формула 1 Формула 1

Ушедшего со скандалом директора Sauber заменил менеджер Вандорна

Идея Расселла по борьбе с «козлением» не впечатлила инженеров
Формула 1 Формула 1

Идея Расселла по борьбе с «козлением» не впечатлила инженеров

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.