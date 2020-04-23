Ральф Шумахер посоветовал Феттелю принять условия Ferrari

По слухам, Себастьян Феттель отверг однолетний контракт, предложенный Ferrari, и теперь может покинуть команду в конце 2020 года. Сообщалось, что немцу также предложили пойти на снижение зарплаты до 12 млн евро в год. По мнению экс-пилота Формулы 1 Ральфа Шумахера, подобное соглашение было бы полезно для четырехкратного чемпиона мира.

«Конечно, прошлый сезон не был оптимальным, – сказал Шумахер в эфире немецкого канала Sky Sport HD. – Ferrari проходит трудный этап и пытается все оптимизировать. Так что тот контракт в таких условиях вполне возможен. Но я думаю, что оставшись в Ferrari на год, Феттель будет в хороших руках. Конечно, он должен чувствовать поддержку команды. Если пилот не чувствует поддержку, ему нужно уходить».

По некоторым данным, в случае ухода из Скудерии Феттель может оказаться в McLaren. Шумахеру такой вариант кажется перспективным, но рискованным: «Вопрос в том, хочет он побороться за титул или построить что-то новое. McLaren на верном пути и такой вариант возможен, но пока они довольно далеко [от лидеров]. Им также предстоит смена поставщика моторов, что добавляет трудностей».