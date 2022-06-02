Ральф Шумахер посоветовал Ферстаппену учиться у Переса

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После дебютного сезона-2021 в составе Red Bull, когда он ощутимо уступал Максу Ферстаппену, со сменой регламента Серхио Перес мог ощутимо прибавить. Поул в Джидде и победа в Монако позволили назвать мексиканца серьезным претендентом на титул – сейчас он уступает партнеру по команде всего 15 очков.

Экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер объяснил, что позволило Пересу добиться такого прогресса. По словам немца, умение беречь резину, которым всегда славился Серхио, на машинах 2022 года стало особенно мощным оружием.

«Быть может, у Серхио и нет той стабильности, что у Макса, но в Монако именно он оставался лучшим по ходу всего уик-энда, – объяснил Ральф в эфире Sky Sports Германия. – Максу стоит использовать эту возможность и поучиться у напарника паре вещей.

У Макса всегда был очень агрессивный подход к пилотированию. Прежде он очень здорово помогал ему при управлении тяжелыми машинами.

Но новая концепция шасси лучше подходит Серхио. Он всегда умел очень здорово работать с резиной, и теперь это позволяет ему получать от машины больше.

Так что Максу есть смысл перенять эти особенности Серхио для отдельных участков трассы и ехать чуть медленнее в том или ином повороте».

Следующий этап Формула 1 проведет в Баку, где год назад Ферстаппен разбил машину, лидируя в гонке, а Перес одержал свою первую победу в составе Red Bull.