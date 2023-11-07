Ральф Шумахер посоветовал Джину Хаасу задуматься о продаже команды
Популярный немецкий эксперт вынес свой вердикт по поводу того, как американской команде проще всего справиться с нынешними сложностями
Джин Хаас привел свою команду в Формулу 1 в 2016 году, избрав в качестве бизнес-модели тесное техническое сотрудничество с Ferrari. Хотя мало кто верил в этот проект, Haas F1 вовсе не пошла ко дну после пары сезонов, как очень многие дебютанты до нее.
Ромен Грожан в первой же гонке принес американцам шестое место на финише, а во второй и вовсе стал пятым. Команда не просто закрепилась в чемпионате, но и завершила сезон-2018 на отличной пятой строчке в Кубке конструкторов.
Вот только дальше дела пошли далеко не столь здорово: результаты стали падать, в сезоне-2021 Haas F1 вообще не смогла заработать ни одного очка, да и в нынешнем чемпионате за два Гран При до финиша занимает в общем зачете последнюю строчку.
Недавняя гонка в Бразилии вновь не принесла команде позитива: один ее гонщик, Кевин Магнуссен, попал в аварию сразу после старта, а другой, Нико Хюлькенберг, финишировал 12-м и по сути последним и тех, кто участвовал в борьбе.
Немец отметил: «Нам очень нужен серьезный шаг вперед. Но пока, к сожалению, сделать его не получается». Даже большой пакет обновлений, дебютировавший осенью, не слишком сказался на скорости машины VF-23.
При этом Хюлькенберг, как и его напарник, продолжит выступать за Haas в 2024 году. Популярный эксперт Ральф Шумахер объяснил, почему гонщик поступил так.
«Команда подарила Нико шанс вернуться в Ф1, – сказал он в эфире Sky Германия. – Именно поэтому я считаю, что он поступил честно, когда остался.
При этом Нико прекрасно понимает, что Haas зашла в тупик во всем, что делала. Кажется, они просто перестали соответствовать уровню современной Формулы 1. Возможно, [Хюлькенберг] рассчитывает, что такую ситуацию удастся как-то изменить к лучшему. Но также не вызывает сомнений, что он начинает терять терпение».
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Джин Хаас, основатель и владелец Haas F1
После этого Ральф начал развивать тему и перешел к советам в адрес большого босса коллектива Джина Хааса: «Ему потребуется вложить еще много денег. Как оказалось, подход с покупкой одних узлов здесь, а других – там, на поверку оказался довольно сложным в реализации.
Уже сейчас понятно, что нынешней Haas особенно необходим серьезный партнер. Продолжать работу так, как сейчас, едва ли реально на протяжении сколь-нибудь долгого времени. Так что, возможно, [Хаасу] есть смысл задуматься о полной продаже этого проекта».
Недавно FIA допустила к участию другую американскую команду, Andretti Global. Промоутеры спорта пока не согласовали условия ее дебюта.
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