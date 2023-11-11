Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем

Нынешний сезон Формулы 1 проходит при полном доминировании Макса Ферстаппена. Из 20 прошедших Гран При лидер Red Bull не смог одержать победу всего в трех, попутно перекрыв множество статистических рекордов и завоевав третий чемпионский титул.

Многие уже поспешили включить голландца в число величайших звезд спорта за всю историю, хотя другие указывают, что его громкие успехи в значительной степени определяются отличной скоростью машины RB19.

По мнению победителя шести Гран При Ральфа Шумахера, невозможно определить, кто из пилотов сильнее, если они выступали в чемпионате в разные эпохи.

«Макс идет от победы к победе и продолжает творить историю, – объяснил 48-летний немец. – На недавнем Гран При Бразилии он вообще не допустил ни единой ошибки. Но если честно, мне не нравится, когда кто-то начинает сравнивать его с моим братом [Михаэлем] или Айртоном Сенной.

В свое время каждый из них был потрясающим гонщиком, а Макс является таким сейчас. Его результаты выглядят просто невероятно.

Достаточно просто сравнить выступления Макса и его партнера по команде Серхио Переса. Огромная разница между ними по гоночному темпу не вызывает сомнений».

Перес до сих пор не гарантировал себе второе место по итогам сезона. Он выигрывает у Льюиса Хэмилтона 32 очка за два Гран При до завершения чемпионата-2023.