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Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем

Немецкий эксперт объяснил, что невозможно проводить прямые параллели между гонщиками, которые выходили на трассу в разные исторические периоды

Автор Эзель Тан
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Айртон Сенна, Williams, и Михаэль Шумахер, Benetton

Нынешний сезон Формулы 1 проходит при полном доминировании Макса Ферстаппена. Из 20 прошедших Гран При лидер Red Bull не смог одержать победу всего в трех, попутно перекрыв множество статистических рекордов и завоевав третий чемпионский титул. 

Многие уже поспешили включить голландца в число величайших звезд спорта за всю историю, хотя другие указывают, что его громкие успехи в значительной степени определяются отличной скоростью машины RB19.

По мнению победителя шести Гран При Ральфа Шумахера, невозможно определить, кто из пилотов сильнее, если они выступали в чемпионате в разные эпохи. 

«Макс идет от победы к победе и продолжает творить историю, – объяснил 48-летний немец. – На недавнем Гран При Бразилии он вообще не допустил ни единой ошибки. Но если честно, мне не нравится, когда кто-то начинает сравнивать его с моим братом [Михаэлем] или Айртоном Сенной.  

В свое время каждый из них был потрясающим гонщиком, а Макс является таким сейчас. Его результаты выглядят просто невероятно. 

Достаточно просто сравнить выступления Макса и его партнера по команде Серхио Переса. Огромная разница между ними по гоночному темпу не вызывает сомнений».

Перес до сих пор не гарантировал себе второе место по итогам сезона. Он выигрывает у Льюиса Хэмилтона 32 очка за два Гран При до завершения чемпионата-2023. 

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Марк Саттон

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

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