Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем
Немецкий эксперт объяснил, что невозможно проводить прямые параллели между гонщиками, которые выходили на трассу в разные исторические периоды
Нынешний сезон Формулы 1 проходит при полном доминировании Макса Ферстаппена. Из 20 прошедших Гран При лидер Red Bull не смог одержать победу всего в трех, попутно перекрыв множество статистических рекордов и завоевав третий чемпионский титул.
Многие уже поспешили включить голландца в число величайших звезд спорта за всю историю, хотя другие указывают, что его громкие успехи в значительной степени определяются отличной скоростью машины RB19.
По мнению победителя шести Гран При Ральфа Шумахера, невозможно определить, кто из пилотов сильнее, если они выступали в чемпионате в разные эпохи.
«Макс идет от победы к победе и продолжает творить историю, – объяснил 48-летний немец. – На недавнем Гран При Бразилии он вообще не допустил ни единой ошибки. Но если честно, мне не нравится, когда кто-то начинает сравнивать его с моим братом [Михаэлем] или Айртоном Сенной.
В свое время каждый из них был потрясающим гонщиком, а Макс является таким сейчас. Его результаты выглядят просто невероятно.
Достаточно просто сравнить выступления Макса и его партнера по команде Серхио Переса. Огромная разница между ними по гоночному темпу не вызывает сомнений».
Перес до сих пор не гарантировал себе второе место по итогам сезона. Он выигрывает у Льюиса Хэмилтона 32 очка за два Гран При до завершения чемпионата-2023.
Фото: Марк Саттон
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
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