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Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности, если конфликт в Ferrari усугубится

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Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности, если конфликт в Ferrari усугубится
Автор:
22 нояб. 2019 г., 07:52

Немецкий экс-пилот Ф1 уверен, что в ближайшие время Ferrari стоит уделить внимание разрешению противоречий между гонщиками.

По ходу сезона между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером не раз возникали противоречия из-за событий на трассе, а по ходу предпоследней гонки в Бразилии они столкнулись друг с другом, что привело к двойному сходу.

Ральф Шумахер считает, что конфликт пилотов – достаточно серьезная проблема, которую в Скудерии нужно решать.

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«Думаю, что их ждут сложные внутрикомандные обсуждения, потому что давление на Бинотто медленно нарастает, – сказал брат Михаэля Шумахера Sky Deutschland. – В конце концов, у Ferrari есть другие заботы помимо постоянных ссор между пилотами команды. И они оба несут за это ответственность. Они оба достаточно взрослые.

Я думаю, что ситуация достаточно серьезная, и если она не станет лучше, если в команде не будет четких обязательств, то Ferrari может подумать, что стоит что-то изменить».

Шумахер добавил, что если ситуация ухудшится, то главной жертвой, по его мнению, станет Феттель.

«Это будет очень трудно для них обоих, но особенно для Себастьяна. Если они не смогут найти решение, то четко ясно, что будущее за Шарлем», – сказал победитель шести Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ральф Шумахер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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