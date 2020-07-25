Бывший гонщик Ф1 Ральф Шумахер озвучил новый вариант для Феттеля. По мнению немецкого спортсмена, Себастьян способен продолжить карьеру в AlphaTauri. Этот гоночный коллектив принадлежит компании Red Bull. В нынешнем сезоне за AlphaTauri выступают Пьер Гасли и Даниил Квят.

«Себастьян начинал в этой команде, – заявил Шумахер в интервью каналу Sky. – Франц Тост – большой поклонник Себастьяна. Доктор Марко – тоже. Возможно, что-нибудь могло бы реализоваться в этом направлении. К тому же, в следующем году Red Bull мог бы выставить на старт четыре одинаковые машины».

Феттель действительно дебютировал в Формуле 1 в составе команды из Фаэнцы. В тот момент она называлась Scuderia Toro Rosso. Себастьян провел в ней полтора сезона и принес единственную победу в Гран При в конце 2008 года. После этого пилот перебрался в Red Bull Racing, а затем в Ferrari.

В начале лета появились слухи о переговорах Феттеля с Red Bull. После публикации этих сведений активизировались тайские совладельцы компании. Считается, что под влиянием семьи Ювидхъя, которой принадлежит 51% акций компании Red Bull, команда сохранит в составе Алекса Элбона, который выступает под тайской лицензией. Это будет означать, что состав Red Bull Racing на сезон-2021 останется неизменным.

В то же время компании принадлежит еще одна команда – и в ней нет ни одного тайца. На протяжении последних лет AlphaTauri самостоятельно конструирует болиды Формулы 1 и заметно отстает от основного коллектива Red Bull. Решение, которое предложил Ральф Шумахер, основано на словах Хельмута Марко, который сам озвучил возможность предоставить AlphaTauri возможность скопировать машину Red Bull следующего года.