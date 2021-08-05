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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Сколько Феттель выиграл из-за недолива топлива? Ответ Ральфа

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Ральф считает дисквалификацию оправданной

Сколько Феттель выиграл из-за недолива топлива? Ответ Ральфа

Себастьян Феттель занял второе место на Гран При Венгрии, но был лишен его после гонки. Из бака его машины не смогли извлечь один литр топлива, необходимый для проверки после финиша, что привело к дисквалификации.

Команда Феттеля Aston Martin подала апелляцию, упирая на то, что в баке было достаточно топлива, но его не смогли извлечь из-за поломки насоса.

«Вообще не понимаю, почему они решили подавать апелляцию, – сказал Шумахер немецкому каналу Sky. – Правила ясны – нужно предоставлять литр топлива для проверки. Если не делаешь этого – дисквалификация.

Это явная ошибка команды. Единственная причина, насколько я понимаю, могла быть в том, что они недолили в бак два литра».

Шумахер также счел дисквалификацию оправданным наказанием, так как недолив топлива давал Феттелю большое преимущество: «Только за счет [меньшего] веса машина выигрывала три-пять сотых на круге. Не трудно посчитать, сколько это дало за всю гонку».

Если взять за основу подсчеты Шумахера, то недостаток топлива мог принести Феттелю от двух до трех с половиной секунд выигрыша за всю гонку.

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