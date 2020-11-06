Ральф Шумахер об уходе Хэмилтона из Ф1: Семь титулов выматывают

Льюис Хэмилтон до сих пор не подписал контракт с Mercedes на следующий год. Британец, который может стать семикратным чемпионом мира уже на 15 ноября, также заявил, что не гарантирует продолжения своей карьеры в Формуле 1.

Глава Mercedes Тото Вольф неоднократно заявлял, что новый контракт с Хэмилтоном не подписан лишь из-за нехватки времени. Но экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер полагает, что Льюис может покинуть чемпионат в конце 2020 года.

«Он выигрывает уже седьмой титул, и это оказывает свое влияние, – сказал Шумахер в эфире немецкого канала Sky. – Он много лет переезжает с места на место, тратит энергию, и, естественно, это выматывает».

Чтобы гарантировать себе чемпионский титул на Гран При Турции, Хэмилтон достаточно не уступить Валттери Боттасу более семи очков.