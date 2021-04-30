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Формула 1 Новости

Ральф Шумахер о Боттасе: Он меня очень разочаровал

Один из главных критиков паддока не упустил очередной возможности высказаться

Ральф Шумахер о Боттасе: Он меня очень разочаровал

Когда стали известны подробности столкновения Валттери Боттаса с Джорджем Расселлом в Имоле, многие поклонники Ф1 изменили первоначальную оценку – если сразу после аварии казалось, что финн выдавил соперника на сырую обочину, то в итоге многим пришлось признать, что в действительности британский гонщик сам явно погорячился, и именно его действия стали первопричиной инцидента. 

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При этом болельщики справедливо задавались вопросом, как вышло, что пилот чемпионской Mercedes в той гонке вообще оказался рядом с соперником из Williams. Сам Валттери говорил, что в прохладную погоду ему не удавалось толком прогреть резину. 

Однако Ральф Шумахер, который в последнее время явно перехватил у Нико Росберга и Жака Вильнева звание главного правдоруба паддока, не смог обойтись без нападок на Боттаса.

«Валттери очень разочаровал меня, – сказал немецкий эксперт в эфире эфире Sky Германия. – Мне очень не понравилась его реакция после гонки. В ней не было и капли самокритики». 

Ральф добавил: «Боттас знает, что впереди у него большие сложности. Он сейчас под серьезным давлением, и думаю, он очень разочаровал сам себя. Он выглядит надломленным с того самого момента, как фактически проиграл Расселлу в Бахрейне [когда оба выступали за Mercedes в конце 2020-го]».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ральф Шумахер , Валттери Боттас

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