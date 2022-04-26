Ральф Шумахер назвал недопустимым уровень выступлений Мика

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Хорошее выступление в субботнем спринте принесло Мику Шумахеру десятую позицию – никогда прежде за всю карьеру пилот Haas не поднимался так высоко. Однако в самом начале главной гонки немец ошибся, потерял управление на разгоне после первой «эски» и врезался в машину Фернандо Алонсо.

Испанец после этого сошел, а Шумахер позже закрутился вновь – на этот раз в связке Варианте Альта, которую он пробовал после запоздалого торможения проехать по сырой траве. В итоге Мик финишировал 17-м, тогда как другой пилот Haas Кевин Магнуссен стал девятым.

Дядя 23-летнего пилота – победитель шести Гран При Ральф Шумахер – оценивая такое выступление в эфире немецкого канала Sky Sport, остался не слишком доволен: «Мик явно был способен на большее. Он слабо провел уик-энд, хотя и может все изменить в будущем.

[Себастьян] Феттель продемонстрировал это – в Австралии он допустил множество ошибок, но в Имоле смотрелся сильно. Мику стоит использовать этот пример. Он здорово справился с сухой [спринтерской] гонкой, но в главной ошибался слишком часто. Нельзя допускать такое».

При этом Ральф не стал винить племянника в ошибке после старта: «Начинать гонку в дождь всегда сложно. Скольжение может начаться в любой момент. Так случилось с [Даниэлем] Риккардо, так может случиться с любым.

Но вот вторая ошибка – это уже слишком. Такое недопустимо. Ему надо внимательно разобраться со всем, что случилось по ходу уик-энда, и использовать этот опыт, чтобы стать сильнее. В предстоящих гонках ему непременно надо постараться хоть раз финишировать впереди Магнуссена.

Мик всегда хорош на новых трассах, что показывал уже не раз. Именно поэтому я многого жду от него в Майами».

В четырех прошедших Гран При Шумахер не заработал ни одного очка. Из постоянных участников чемпионата в десятку по воскресеньям не пробился еще лишь только Николя Латифи из Williams.