Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Авторы трассы в Майами рассказали о ее главных особенностях Следующая / Слухи: Alpine отдаст Пиастри в Williams на сезон-2023
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Ральф Шумахер назвал недопустимым уровень выступлений Мика

Немецкий экс-пилот Ф1 после Гран При в Имоле раскритиковал своего племянника, которого прежде всегда поддерживал

Бьорн Смит
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Ральф Шумахер назвал недопустимым уровень выступлений Мика
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Хорошее выступление в субботнем спринте принесло Мику Шумахеру десятую позицию – никогда прежде за всю карьеру пилот Haas не поднимался так высоко. Однако в самом начале главной гонки немец ошибся, потерял управление на разгоне после первой «эски» и врезался в машину Фернандо Алонсо. 

Испанец после этого сошел, а Шумахер позже закрутился вновь – на этот раз в связке Варианте Альта, которую он пробовал после запоздалого торможения проехать по сырой траве. В итоге Мик финишировал 17-м, тогда как другой пилот Haas Кевин Магнуссен стал девятым.

Дядя 23-летнего пилота – победитель шести Гран При Ральф Шумахер – оценивая такое выступление в эфире немецкого канала Sky Sport, остался не слишком доволен: «Мик явно был способен на большее. Он слабо провел уик-энд, хотя и может все изменить в будущем. 

[Себастьян] Феттель продемонстрировал это – в Австралии он допустил множество ошибок, но в Имоле смотрелся сильно. Мику стоит использовать этот пример. Он здорово справился с сухой [спринтерской] гонкой, но в главной ошибался слишком часто. Нельзя допускать такое».  

При этом Ральф не стал винить племянника в ошибке после старта: «Начинать гонку в дождь всегда сложно. Скольжение может начаться в любой момент. Так случилось с [Даниэлем] Риккардо, так может случиться с любым.  

Но вот вторая ошибка – это уже слишком. Такое недопустимо. Ему надо внимательно разобраться со всем, что случилось по ходу уик-энда, и использовать этот опыт, чтобы стать сильнее. В предстоящих гонках ему непременно надо постараться хоть раз финишировать впереди Магнуссена.

Мик всегда хорош на новых трассах, что показывал уже не раз. Именно поэтому я многого жду от него в Майами».

В четырех прошедших Гран При Шумахер не заработал ни одного очка. Из постоянных участников чемпионата в десятку по воскресеньям не пробился еще лишь только Николя Латифи из Williams.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Авторы трассы в Майами рассказали о ее главных особенностях
Предыдущая новость

Авторы трассы в Майами рассказали о ее главных особенностях
Следующая новость

Слухи: Alpine отдаст Пиастри в Williams на сезон-2023

Слухи: Alpine отдаст Пиастри в Williams на сезон-2023
Бьорн Смит Больше от
Бьорн Смит
Почему Alfa Romeo медленно дорабатывает машину? Дело в географии
Формула 1

Почему Alfa Romeo медленно дорабатывает машину? Дело в географии

Формула 1 анонсировала этап в Лас-Вегасе с 2023 года
Формула 1

Формула 1 анонсировала этап в Лас-Вегасе с 2023 года

Хилл о новой Ferrari: Перед машины едет в одну сторону, зад – в другую
Формула 1

Хилл о новой Ferrari: Перед машины едет в одну сторону, зад – в другую

Больше от
Ральф Шумахер
«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine

Ральф Шумахер рассказал об ожиданиях от сезона-2022 Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ральф Шумахер рассказал об ожиданиях от сезона-2022

Метод бульдозера. Ральф Шумахер объяснил провал Aston Martin Гран При Бахрейна
Формула 1

Метод бульдозера. Ральф Шумахер объяснил провал Aston Martin

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Магнуссен рассказал о новой тактической ошибке Haas Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Магнуссен рассказал о новой тактической ошибке Haas

Магнуссен признал ошибку Haas с выбором шин на спринт Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Магнуссен признал ошибку Haas с выбором шин на спринт

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.