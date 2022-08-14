Ральф Шумахер назвал Мика хорошим вариантом для Alpine
По мнению популярного эксперта, его племянник сможет наилучшим образом заменить Фернандо Алонсо
Даже без гонок август складывается очень интересно для поклонников Формулы 1. Решение Себастьяна Феттеля завершить карьеру привело к резкой активизации на рынке пилотов, раскрутило мельницу слухов и дало множество поводов для обсуждения.
Мы уже много писали о сражении Alpine и McLaren за Оскара Пиастри, торге Даниэля Риккардо с той же McLaren за возможность досрочно разорвать контракт и других аспектах этой разноплановой истории.
Разумеется, по этому поводу не мог не высказаться Ральф Шумахер – который не поверил в возвращение Риккардо в Энстоун, а также воспользовался моментом, чтобы продвинуть семейные интересы.
«Лично я не могу представить себе, что [после ухода из McLaren] Риккардо получит еще один шанс в Формуле 1, – сказал экс-пилот в эфире Sky Германия. – С другой стороны у Мика, например, еще нет контракта на 2023 год. И его можно назвать хорошим вариантом для Alpine.
Нико Хюлькенберг также готов вернуться в Энстоун. Мне сложно судить, кого в итоге выберет Alpine».
Ральф продолжил: «Сейчас ходит великое множество слухов, но одно не вызывает сомнений: изначально они [Alpine] не хотели сажать за руль Оскара Пиастри, так как считали, что молодому пилоту нужно больше времени, чтобы адаптироваться и набраться опыта.
Но когда у тебя в команде есть и Фернандо Алонсо, и яркий талант уровня Пиастри, ты не можешь просто так отпустить кого-то из них. И не вина гонщика, что команда не смогла все сделать правильно с его контрактом.
Менеджер Пиастри, Марк Уэббер, знает босса McLaren [Андреаса Зайдля] еще со времен их совместной работы в Porsche в чемпионате WEC. У них сложились прочные отношения.
А Отмар Сафнауэр может винить только самого себя, так как Оскар ничего не нарушил. Обычно такие истории происходят прежде всего из-за отсутствия доверия между гонщиком и командой».
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