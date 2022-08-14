Ральф Шумахер назвал Мика хорошим вариантом для Alpine

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Даже без гонок август складывается очень интересно для поклонников Формулы 1. Решение Себастьяна Феттеля завершить карьеру привело к резкой активизации на рынке пилотов, раскрутило мельницу слухов и дало множество поводов для обсуждения.

Мы уже много писали о сражении Alpine и McLaren за Оскара Пиастри, торге Даниэля Риккардо с той же McLaren за возможность досрочно разорвать контракт и других аспектах этой разноплановой истории.

Разумеется, по этому поводу не мог не высказаться Ральф Шумахер – который не поверил в возвращение Риккардо в Энстоун, а также воспользовался моментом, чтобы продвинуть семейные интересы.

«Лично я не могу представить себе, что [после ухода из McLaren] Риккардо получит еще один шанс в Формуле 1, – сказал экс-пилот в эфире Sky Германия. – С другой стороны у Мика, например, еще нет контракта на 2023 год. И его можно назвать хорошим вариантом для Alpine.

Нико Хюлькенберг также готов вернуться в Энстоун. Мне сложно судить, кого в итоге выберет Alpine».

Ральф продолжил: «Сейчас ходит великое множество слухов, но одно не вызывает сомнений: изначально они [Alpine] не хотели сажать за руль Оскара Пиастри, так как считали, что молодому пилоту нужно больше времени, чтобы адаптироваться и набраться опыта.

Но когда у тебя в команде есть и Фернандо Алонсо, и яркий талант уровня Пиастри, ты не можешь просто так отпустить кого-то из них. И не вина гонщика, что команда не смогла все сделать правильно с его контрактом.

Менеджер Пиастри, Марк Уэббер, знает босса McLaren [Андреаса Зайдля] еще со времен их совместной работы в Porsche в чемпионате WEC. У них сложились прочные отношения.

А Отмар Сафнауэр может винить только самого себя, так как Оскар ничего не нарушил. Обычно такие истории происходят прежде всего из-за отсутствия доверия между гонщиком и командой».

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