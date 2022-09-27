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В Haas еще не определились с составом на будущий сезон Ф1: Кевин Магнуссен точно останется в составе, а вот его напарника команда пока выбирает. Мик Шумахер, который выступает за американцев сейчас, потерял поддержку Ferrari – а без нее представляет куда меньшую ценность.

Глава Haas Гюнтер Штайнер дал понять, что команда рассматривает кандидатуры Нико Хюлькенберга и Даниэля Риккардо, а пятничные тренировки Антонио Джовинацци явно указывают на интерес итальянца к выступлениям за Haas в 2023-м.

По слухам из паддока, выше всего сейчас шансы Хюлькенберга. Однако экс-пилот Ф1 и популярный эксперт Ральф Шумахер уверен, что победитель «Ле-Мана» и обладатель поула Гран При Бразилии 2010 года на сможет стать достойной заменой его племяннику.

«Не хочу сказать ничего плохого о Нико, но сейчас не могу назвать его реальной альтернативой, – сказал Ральф в эфире Sky Германия. – Мик кажется мне самым лучшим кандидатом, если посмотреть не его выступления в последних гонках.

Он явно прогрессирует. И для любого босса команды упустить сейчас Мика стало бы большой ошибкой. Будь я главой команды, изучающим трансферный рынок, у меня бы не было ни малейших сомнений, кого взять».

Он продолжил: «По сути, Мик как раз сейчас начинает карьеру. Он уже прошел ранние стадии саморазвития, но еще многому должен научиться.

Другие кандидаты вроде Хюлькенберга или Даниэля Риккардо выступают уже больше десяти лет. У них уже очень ограничены возможности для дальнейшего развития.

Брать Даниэля – вообще большой риск, учитывая его проблемы в последние годы».

Победитель шести Гран При продолжил анализ кандидатов, доступных на рынке: «Пьером Гасли в первую очередь интереcуются в Alpine – очевидно, по соображениям маркетинга. Джек Дуэн провел пару неплохих гонок [в Формуле 2], но переходить в Ф1 ему пока слишком рано.

Потому, я уверен, Мик будет в Формуле 1 в следующем сезоне. Я заметил в нем очень сильное качество: он всегда сохраняет хладнокровие. Даже сейчас, когда прессинг очень высок, он отлично справляется с ситуацией.

Думаю, Haas станет для него подходящей командой. Поначалу Гюнтеру [Штайнеру, руководителю американского коллектива] было сложно – он имел право на негатив, так как Мик часто бил машины. И еще отставал от Кевина. Но сейчас ситуация поменялась.

У Гюнтера собственный подход к руководству, и порой он приводил к потере мотивации».

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