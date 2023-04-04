Предыдущая / Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн Следующая / Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов
Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

Немецкий экс-пилот поделился мнением о событиях в Альберт-парке

Автор:
Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После третьего Гран При сезона главной темой для обсуждения стали не выступления гонщиков и команд, а прежде всего судейские решения: два красных флага после не самых серьезных инцидентов, а также возвращение к первоначальной расстановке в пелотоне после аварийного рестарта в самом конце дистанции. 

Оценка действий руководителя гонок Ф1 Нильса Виттиха оказалась преимущественно критической, и эксперт немецкого канала Sky Ральф Шумахер поддержал эту точку зрения.

«Гонку надо было заканчивать за машиной безопасности, в этом нет сомнений, – сказал 47-летний эксперт. – Даже если на трассе были какие-то посторонние предметы, шины выдержали бы проезд по ним, позволив всем добраться до финишной линии. 

Что хорошего в том окончании гонки, которое мы увидели? Абсолютно ничего». 

Он напомнил, что аварии в современной Ф1 приносят участникам много головной боли: «Нельзя забывать, что команды работают в условиях лимита бюджетов. Также судьям потребовалось разбирать действия нескольких пилотов [после столкновений].

Руководитель гонки может винить во всем этом только себя. Нельзя рассчитывать, что гонщики будут благоразумны на рестарте за несколько кругов до финиша, когда каждый думает о возможности отыграть позиции. 

Простите меня, но все это стало какой-то дурной шуткой».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов
Больше от
Эзель Тан
Алонсо похвалил Хэмилтона: За 58 кругов он ошибся всего раз

Алонсо похвалил Хэмилтона: За 58 кругов он ошибся всего раз

Формула 1
Гран При Австралии

Алонсо похвалил Хэмилтона: За 58 кругов он ошибся всего раз Алонсо похвалил Хэмилтона: За 58 кругов он ошибся всего раз

Вассер увидел в штрафе Сайнса двойные стандарты

Вассер увидел в штрафе Сайнса двойные стандарты

Формула 1
Гран При Австралии

Вассер увидел в штрафе Сайнса двойные стандарты Вассер увидел в штрафе Сайнса двойные стандарты

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса «Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

Больше от
Ральф Шумахер
Ральф Шумахер сделал прогноз о будущем Mercedes

Ральф Шумахер сделал прогноз о будущем Mercedes

Формула 1

Ральф Шумахер сделал прогноз о будущем Mercedes Ральф Шумахер сделал прогноз о будущем Mercedes

Как Мику Шумахеру стать основным пилотом Mercedes? Ральф уже все придумал

Как Мику Шумахеру стать основным пилотом Mercedes? Ральф уже все придумал

Формула 1

Как Мику Шумахеру стать основным пилотом Mercedes? Ральф уже все придумал Как Мику Шумахеру стать основным пилотом Mercedes? Ральф уже все придумал

Ральф Шумахер рассказал, куда Мик перейдет из Mercedes

Ральф Шумахер рассказал, куда Мик перейдет из Mercedes

Формула 1

Ральф Шумахер рассказал, куда Мик перейдет из Mercedes Ральф Шумахер рассказал, куда Мик перейдет из Mercedes

Самое важное:

Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне

Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне

F1 Формула 1

Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне

Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата Ф1 2008 года

Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата Ф1 2008 года

F1 Формула 1

Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата Ф1 2008 года Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата Ф1 2008 года

Что мировые СМИ написали о Гран При Австралии

Что мировые СМИ написали о Гран При Австралии

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Что мировые СМИ написали о Гран При Австралии Что мировые СМИ написали о Гран При Австралии

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.