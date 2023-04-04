Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»
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После третьего Гран При сезона главной темой для обсуждения стали не выступления гонщиков и команд, а прежде всего судейские решения: два красных флага после не самых серьезных инцидентов, а также возвращение к первоначальной расстановке в пелотоне после аварийного рестарта в самом конце дистанции.
Оценка действий руководителя гонок Ф1 Нильса Виттиха оказалась преимущественно критической, и эксперт немецкого канала Sky Ральф Шумахер поддержал эту точку зрения.
«Гонку надо было заканчивать за машиной безопасности, в этом нет сомнений, – сказал 47-летний эксперт. – Даже если на трассе были какие-то посторонние предметы, шины выдержали бы проезд по ним, позволив всем добраться до финишной линии.
Что хорошего в том окончании гонки, которое мы увидели? Абсолютно ничего».
Он напомнил, что аварии в современной Ф1 приносят участникам много головной боли: «Нельзя забывать, что команды работают в условиях лимита бюджетов. Также судьям потребовалось разбирать действия нескольких пилотов [после столкновений].
Руководитель гонки может винить во всем этом только себя. Нельзя рассчитывать, что гонщики будут благоразумны на рестарте за несколько кругов до финиша, когда каждый думает о возможности отыграть позиции.
Простите меня, но все это стало какой-то дурной шуткой».
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