Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Правда, лучшим все равно остается Льюис
Уже на этой неделе Льюис Хэмилтон может стать семикратным чемпионом Формулы 1, обеспечив себе очередной титул за три гонки до конца сезона.
Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер уверен, что британец до сих остается лучшим гонщиком чемпионата, хотя по чистому темпу уже уступает молодым конкурентам.
«В квалификации молодые и дикие Ферстаппен и Леклер сейчас быстрее Льюиса, – сказал Шумахер немецкому каналу Sky. – В этом я убежден. Но в гонке Льюис все еще лучше их. Там он лучше всех! А очки раздают только по итогам гонки».
Хэмилтон пока не подписал новый контракт с Mercedes, и Шумахер уверен, что альтернативой для Льюиса может стать лишь уход на пенсию:
«У него только два варианта: продление контракта или пенсия. Других я не вижу. Важный вопрос в том, сколько у него осталось мотивации. Думаю, он хочет годичный контракт, чтобы затем лучше оценить ситуацию. Ведь после 2021-го Mercedes не обязательно останется лучшей командой Ф1».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ральф Шумахер , Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен , Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин