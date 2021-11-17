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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Ральф Шумахер назвал апелляцию Mercedes позорной

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, Ответственный редактор

Экс-пилот Ф1 высказал мнение, что борьба за позиции должна вестись на трассах, а не в судебных кабинетах

Ральф Шумахер назвал апелляцию Mercedes позорной

Во вторник после бразильского этапа Ф1 стало известно, что команда Mercedes потребовала пересмотреть эпизод на 48-м круге гонки в Сан-Паулу, когда Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон боролись за лидирующую позицию и вдвоем выехали с трассы в четвертом повороте. 

Пилот Red Bull остался впереди, а судьи даже не стали рассматривать этот эпизод на предмет нарушений.

 

В последнее время команды Ф1 регулярно прибегают к процедуре пересмотра различных решений с учетом вновь открывшихся обстоятельств и новых доказательств – хотя это практически никогда не приносит результатов. 

По мнению экс-пилота чемпионата и телеэксперта Ральфа Шумахера, Mercedes не стоило апеллировать к арбитрам.

«Когда происходят такие вещи, это просто позорно, – сказал 46-летний немец в эфире Sky Германия. – Гонки без всей этой возни за сценой были бы куда лучше».

Бывший соперник Ральфа Фелипе Масса выразил мнение, что судьи FIA изначально приняли верное решение.

«Нет, – ответил бразилец на вопрос La Gazzetta dello Sport, стоило ли наказать Макса. – Я согласен с судьями, он все сделал чисто. У него не было никаких грязных маневров, он не выпихивал Хэмилтона. Макс лишь немного выставил плечо».

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