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Формула 1 Новости

Ральф Шумахер: Мазепину лучше уйти из Haas

По мнению немца, из-за давления Никите Мазепину будет тяжело удержаться в команде

Ральф Шумахер: Мазепину лучше уйти из Haas
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В последний день первой части предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне логотипы титульного спонсора, российской компании «Уралкалий», исчезли с машин Haas из-за обострившейся геополитической ситуации. В связи с этими событиями начали появляться опасения по поводу будущего пилота коллектива Никиты Мазепина, поскольку его отец – Дмитрий – является владельцем ключевого пакета акций «титульника» коллектива.

По мнению экс-гонщика чемпионата Ральфа Шумахера, Мазепину все же стоит прекратить выступления за Haas.

«Обидно за Никиту, который вообще ничего не может с этим поделать, – сказал Шумахер немецкому Sky Sports F1. – Это сложная ситуация, но расставание – единственное правильное решение на данный момент. Со спортивной точки зрения, уход Никиты может быть неплохим выходом для команды. Существует два фактора, которые нужно учитывать: один – давление извне, другой заключается в том, что Haas – американский коллектив».

Стоит отметить, что глава команды Гюнтер Штайнер также подтвердил, что Haas не планирует возвращать на болиды цвета российского триколора и во время тестов в Бахрейне.

Напомним, что во вторник вечером FIA объявила о провела экстренное заседание, по итогам которого было вынесено решение запретить российским командам и гонщикам выступать под национальным флагом – вместо этого возможно использовать только флаг самой Международной автомобильной федерации. К тому же, в силу вступят различные ограничения: например, пилотам нельзя будет упомнить, что они из России.

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