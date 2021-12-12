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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Ральф Шумахер: Маси и FIA – главные лузеры года

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По мнению бывшего пилота, нынешняя дирекция гонок не справляется со своей работой

Ральф Шумахер: Маси и FIA – главные лузеры года

На последних кругах Гран При Абу-Даби, когда на трассе появился автомобиль безопасности, а Макс Ферстаппен успел сменить свои шины на свежий комплект Soft, он вернулся позади Льюиса Хэмилтона, но фактически оказался позади разделивших лидеров круговых.

В этой ситуации директор гонки Майкл Маси сначала объявил, что круговым не разрешат вернуться в свой круг, а потом пятерым их них все же позволил опередить автомобиль безопасности.

При этом сам Маси находился на связи попеременно как с главой Mercedes Тото Вольфом, так и с руководителем Red Bull Кристианом Хорнером. Такая чехарда вызвала возмущение у бывшего пилота Формулы 1 Ральфа Шумахера.

«FIA является главным лузером года, – заявил Шумахер. – Просто посмотрите на то, как по ходу сезона принимались решения. Вся эта дребедень началась в Бразилии. Потом случился какой-то уличный базар на предыдущем этапе в Саудовской Аравии.

Здесь Тото Вольф сказал Маси по радио: «Майкл, это не правильно, давай завершать гонку». Он считал, что в гонке и так пройдено достаточно кругов и последний можно и не засчитать. Именно этого он добивался.

Ну и конечно Mercedes хотели лишить соперников преимущества от их пит-стопа под автомобилем безопасности. А Макс сегодня все сделал правильно, он провел отличную гонку. Противно, что такой справедливость такого рестарта ставится под сомнение. Простите, но не следует пытаться так вернуть титул».

Напомним, что после завершения гонки Mercedes подали протест на действия судей и на Макса Ферстаппена.

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