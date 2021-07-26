Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор

Себастьян Феттель известен своей поддержкой экологии. В частности, немец работал волонтером на ферме по разведению пчел и старается минимизировать использование топливных автомобилей в обычной жизни.

После Гран При Великобритании Феттель присоединился к болельщикам, которые собирали мусор на трассе. Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер похвалил его за такое начинание, но отметил, что результаты Себастьяну неплохо было бы улучшить.

После трех подряд гонок в очках и одного попадания на подиум Феттель три Гран При к ряду завершил вне первой десятки.

«Здорово, что он собирал мусор, – сказал Шумахер. – Но лучше бы он еще и немного очков собрал. Я был бы рад, если бы он остался на том ходу, на котором провел несколько сильных гонок».