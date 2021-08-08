Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена

Пока все поклонники Ф1 гадают, кого же в Mercedes выберут напарником Льюиса Хэмилтона на будущий сезон, известный своими критическими высказываниями эксперт Ральф Шумахер заявил, что все уже решено.

По мнению немца, недавняя стартовая авария на «Хунгароринге» окончательно лишила Валттери Боттаса шансов остаться в команде еще на год.

«Я полагаю, что глава Mercedes для него закрыта, – сказал бывший гонщик в эфире Sky Sports. – Могу себе представить, что прямо сейчас он ведет переговоры с Williams или Alfa [Romeo].

Столь фатальная ошибка [как в Венгрии] точно не поможет ему, и он прекрасно это понимает».

Боттас, занимая второй место на решетке Гран При Венгрии, пропустил нескольких соперников на пути к первому повороту, после чего запоздал с торможением и налетел сзади на машину Ландо Норриса. Также участниками столкновения стали оба пилота Red Bull.

При этом даже такой мастер противоречивых заявлений, как Шумахер, не допустил возможности того, что Валттери действовал умышленно.

«Я полностью исключаю, что Балттери мог устроить аварию намеренно, – сказал Ральф. – Он сейчас ведет борьбу за продолжение карьеры, потому не будет губить себя своими руками».

Он добавил: «Ты не можешь просчитать последствия, когда толкаешь сзади другую машину. И даже если Льюис Хэмилтон в итоге снова станет чемпионом мира, это не поможет Боттасу.

Всем тем, кто строит теории заговора, стоит подумать об этом».

В Mercedes пообещали выбрать пилота на 2022 год по ходу августовского перерыва – хотя официально озвучить его имя могут и несколько позже.