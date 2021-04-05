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Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер: Феттелю пора прекратить нытье

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, редактор

Ральф выдал очередное жесткое высказывание

Ральф Шумахер: Феттелю пора прекратить нытье

После неудачи не дебютном Гран При за Aston Martin Себастьян Феттель признался, что не чувствует себя в машине «как дома». В самой команде попросили не судить строго пилота, который пропустил большую часть предсезонных тестов из-за поломок и пока не освоился в команде. 

А вот бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает слова Феттеля оправданиями, от которых ему пора отказаться.

«Ему теперь надо жать на газ, – сказал Шумахер каналу Sport1. – Нытье, что он не чувствует машину, пора прекратить. Всем плевать, мы в Формуле 1, ему платят кучу денег. Себастьян же опытный пилот, многократный чемпион мира. Ему надо разобраться с напарником, а все остальное придет само, даже если Aston Martin не будет победной машиной в этом году».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ральф Шумахер , Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

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