Ральф Шумахер: Феттелю пора прекратить нытье

После неудачи не дебютном Гран При за Aston Martin Себастьян Феттель признался, что не чувствует себя в машине «как дома». В самой команде попросили не судить строго пилота, который пропустил большую часть предсезонных тестов из-за поломок и пока не освоился в команде.

А вот бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает слова Феттеля оправданиями, от которых ему пора отказаться.

«Ему теперь надо жать на газ, – сказал Шумахер каналу Sport1. – Нытье, что он не чувствует машину, пора прекратить. Всем плевать, мы в Формуле 1, ему платят кучу денег. Себастьян же опытный пилот, многократный чемпион мира. Ему надо разобраться с напарником, а все остальное придет само, даже если Aston Martin не будет победной машиной в этом году».