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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Ральф Шумахер: Феттеля почти жаль

Экс-гонщик Ф1 удивился, как Себастьян Феттель провел этап в Австралии

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Ральф Шумахер: Феттеля почти жаль
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Минувший уик-энд Формулы 1 в Австралии у гонщика Aston Martin Себастьяна Феттеля совсем не задался: еще в пятницу утром на машине четырехкратного чемпиона возникли проблемы с двигателем, а затем дважды – в третьей тренировки и в начале гонки – немец и вовсе разбил автомобиль.

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Это был первый этап для Феттеля в нынешнем сезоне, поскольку первые два уик-энда он пропустил из-за положительного теста на коронавирус. И, очевидно, не такого возвращения после болезни ждали сам Себастьян и весь паддок.

Экс-гонщик Ф1 Ральф Шумахер тоже не остался в стороне и высказался по поводу выступления Феттеля. «Это было настолько плохо, что мне почти жаль его, – приводит слова Шумахера F1-Insider. – Ему самому не так-то просто с этим смириться».

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