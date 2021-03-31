Ральф Шумахер: Ферстаппен честно обогнал Хэмилтона

Макс Ферстаппен упустил победу на Гран При Бахрейна, хотя стартовал первым и долгое время лидировал. Льюис Хэмилтон сумел опередить голландца за счет тактики. Ферстаппен догнал соперника и обошел его за три круга до конца, но во время маневра нарушил границы трассы.

Дирекция гонки через команду приказала Ферстаппену вернуть позицию Хэмилтону, а совершить повторный обгон пилот Red Bull не смог. Однако бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает решение дирекции гонки несправедливым.

«Меня невероятно расстроило, что Ферстаппену пришлось вернуть лидерство за несколько кругов до финиша по указанию дирекции гонки, – цитирует Шумахера Speedweek. – Я считаю, что его обгон с выездом за пределы трассы был честным и соответствовал правилам.

Хэмилтон смещался на внешнюю траекторию и Максу тоже приходилось смещаться. У него не было выбора, иначе была бы авария. Не думаю, что тут можно сказать, что Макс так получал преимущество».

При этом Шумахер не думает, что судьи специально помогли Хэмилтону: «Я не вижу никакой конспирологии в пользу Льюиса, он сам получает много штрафов».