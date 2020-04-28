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Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер: Ferrari в Формуле 1 никто не держит

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Ральф Шумахер: Ferrari в Формуле 1 никто не держит
28 апр. 2020 г., 09:14

По мнению экс-пилота Ф1, итальянская команда обязана согласиться на дальнейшее снижение расходов ради блага всего чемпионата

Одной из популярных тем для обсуждения в последние недели стала возможность более серьезного снижения потолка расходов команд Формулы 1. Коллективы уже договорились, что со следующего сезона будут тратить не больше 145 млн долларов в год (таким образом уменьшив изначально согласованную сумму в 175 млн) – но ряд коллективов считают, что порог можно опустить еще ниже, до 100 млн долларов.

Ferrari выступает против столь радикальных мер – и из-за этого стала мишенью многих критических высказываний. В число осуждающих Скудерию за эгоизм вошел и Ральф Шумахер, недавно изложивший свою позицию в интервью немецкому телеканалу Sky Germany.

«Позиция Ferrari раздражает – скучно слушать их аргументы, – в частности сказал экс-пилот Ф1. – Впереди непростые времена, ситуация неопределенная. Даже топ-команды не могут сказать, что их будущее четко определено. Сейчас участие в Формуле 1 обходится слишком дорого. И если Ferrari не хочет снижать затраты – пусть уходят. Ее в Формуле 1 никто не держит».

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По мнению победителя шести Гран При, потолок расходов можно опустить «гораздо ниже 100 миллионов». Пилот вспомнил, что во времена его дебюта в Формуле 1 (1997 год) команда Jordan располагала только 40-ка миллионами и была отнюдь не аутсайдером.

Немец также прокомментировал ситуацию со своим соотечественником Себастьяном Феттелем, чей контракт с Ferrari истекает в конце года. На фоне переговоров четырехкратного чемпиона мира со Скудерией (которые, по слухам, складываются непросто) многие подыскивают пилоту новое место работы. Шумахер считает, что у Феттеля не так много возможностей для маневра.

«Будем откровенны – какие у него есть варианты? В какой команде он может получить машину, за рулем которой мог бы выигрывать гонки? По мне, так единственный вариант – поменяться местами с Хэмилтоном».

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