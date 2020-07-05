Ральф Шумахер: Ferrari пора подумать о смене тренера

Ferrari разочаровывающе выступила в первой квалификации Гран При Австрии, заняв только седьмое и 11-е места. Это усилило критику команды, которая раздавалась со времен предсезонных тестов в Барселоне. По мнению бывшего пилота Формулы 1 Ральф Шумахера, Скудерии стоит задуматься о смене руководства.

«Такой результат можно было предсказать после зимних тестов, ведь им пришлось убрать отличный прошлогодний мотор, – цитирует Шумахера Auto Bild. – У машины нет баланса. В футболе в таких ситуациях начинаются разговоры о смене тренера. Посмотрим, когда Ferrari к этому придет».

Шумахер отметил, что при таких результатах Себастьяну Феттелю не стоит расстраиваться из-за ухода из команды в конце года: «В таких обстоятельствах это уже не должно его печалить. Кажется, это даже будет лучше для него. В какой-то момент теряешь мотивацию».