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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Ральф Шумахер: Ferrari пора подумать о смене тренера

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Ральф Шумахер: Ferrari пора подумать о смене тренера
Автор:
, редактор
5 июл. 2020 г., 11:50

Экс-пилот Формулы 1 усомнился в руководящих способностях Маттиа Бинотто

Ferrari разочаровывающе выступила в первой квалификации Гран При Австрии, заняв только седьмое и 11-е места. Это усилило критику команды, которая раздавалась со времен предсезонных тестов в Барселоне. По мнению бывшего пилота Формулы 1 Ральф Шумахера, Скудерии стоит задуматься о смене руководства.

«Такой результат можно было предсказать после зимних тестов, ведь им пришлось убрать отличный прошлогодний мотор, – цитирует Шумахера Auto Bild. – У машины нет баланса. В футболе в таких ситуациях начинаются разговоры о смене тренера. Посмотрим, когда Ferrari к этому придет».

Шумахер отметил, что при таких результатах Себастьяну Феттелю не стоит расстраиваться из-за ухода из команды в конце года: «В таких обстоятельствах это уже не должно его печалить. Кажется, это даже будет лучше для него. В какой-то момент теряешь мотивацию».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Ральф Шумахер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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