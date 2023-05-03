Ральф Шумахер: Если Перес поругается с Максом – его сразу уволят
По мнению немецкого эксперта, Red Bull разорвет контракт с мексиканским пилотом, если тот в погоне за титулом испортит отношения с напарником
После того, как Серхио Перес дважды за уик-энд победил на бакинских улицах и сократил отставание в общем зачете от своего титулованного напарника Макса Ферстаппена до шести очков, все поклонники Формулы 1 пустились в рассуждения о том, по силам ли пилоту Red Bull всерьез побороться за чемпионство.
В 2021-м, когда Серхио только пришел в команду, он почти всегда был позади Макса, но прошлой весной смог быстрее адаптироваться к новым машинам и в какой-то момент, казалось, начал нагонять голландца. Но затем Red Bull стала дорабатывать свое шасси так, чтобы оно больше подходило Ферстаппену – и тот вновь умчался вперед.
Однако сейчас каждый из гонщиков выиграл по два раза, а Перес, кроме того, стал сильнейшим в единственном состоявшемся спринте. Так что претензии 33-летнего Серхио на нечто большее, чем роль подносчика снарядов, выглядят довольно серьезно.
Своим мнением по этому поводу поделился бывший гонщик Ф1, а ныне эксперт Sky Германия Ральф Шумахер.
«Перес был силен в Азербайджане, – сказал он в эфире. – У него есть потенциал, чтобы превосходить Макса на отдельных этапах. Но если мы говорит о долгом сезоне, я не вижу у Серхио той стабильности, которая отличает его напарника.
Перес иногда допускает ошибки, оказавшись под прессингом или если он недоволен поведением машины. Ферстаппен себе такого не позволяет. Потому я думаю, что и в этом сезоне Макс возьмет верх».
Нынешний контракт мексиканца, заключенный год назад, действует до конца сезона-2024. Ральф поделился слухами, которые ходят в паддоке о будущем гонщика. По его словам, если борьба с Ферстаппеном приведет к тому, что отношения напарников испортятся, в Милтон-Кинсе встанут на сторону своей главной звезды и могут досрочно разорвать отношения с Пересом.
«Циркулируют самые разные сплетни о будущем Серхио, – рассказал экс-пилот Jordan, Williams и Toyota. – У Red Bull есть разные варианты: Юки Цунода, Даниэль Риккардо, другие пилоты.
Если отношения между Ферстаппеном и Пересом обострятся, команде будет логично попрощаться с мексиканцем. Если присмотреться повнимательнее, эти двое и сейчас не особенно ладят. А команде важно, чтобы они сотрудничали, иначе ты оказываешься с сильно проигрышном положении».
В конце 2022-го между Максом и Серхио уже возникали трения: тогда голландец не стал помогать напарнику в Сан-Паулу, отобрав важные очки. Из-за этого Перес не смог стать вице-чемпионом мира. Ферстаппен сказал тогда, что «команда все понимает» – наблюдатели объяснили его поступок аварией мексиканца в квалификации Гран При Монако, которая принесла ему поул, а затем и победу.
Серхио Перес и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Red Bull Content Pool
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