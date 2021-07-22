Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест

Год назад, когда Лоуренс Стролл объявил о запуске проекта Aston Martin F1 на базе Racing Point, команда была одним из лидеров в середине пелотона. Серхио Перес выиграл в Бахрейне, Лэнс Стролл стартовал с поула в Турции, а в Кубке конструкторов третья строчка досталась соперникам из McLaren только из-за наложенного FIA штрафа за незаконное копирование.

Ожидания от Aston Martin с учетом дополнительных инвестиций были высокими, однако в дебютном сезоне-2021 результаты команды не впечатляют: не считая второго места Себастьяна Феттеля в Баку, во всех остальных гонках они со Строллом обычно сражаются за места в конце десятки.

Как рассказал гоночный эксперт Ральф Шумахер, нынешняя ситуация уже привела к появлению противоречий внутри коллектива – и может стать причиной новых сложностей.

«Само решение Лоуренса Стролла выкупить команду и сделать ее Aston Martin было грамотным, – цитирует немца Sport Bild. – Но в таких ситуациях часто упускаешь из внимания, что приходится брать много новых сотрудников. Невозможно за одну ночь превратить корову в тигра.

Между тем, я слышал, что у них накопилось много внутренних проблем. Некоторые инженеры не в восторге от того, что в команду взяли новых людей. Боюсь, если так продолжится, в какой-то момент у Стролла [старшего] станет возникать все больше вопросов к проекту, и в итоге он может вообще все бросить и уйти».

Шумахер добавил, что сейчас в Aston Martin активно задействуют Себастьяна Феттеля в тех вопросах, которые не имеют прямого отношения к гонкам. По словам экс-пилота Ф1, это приводит к ситуациям, когда четырехкратный чемпион мира вынужден распылять усилия, что сказывается на его результатах.

«Он загружен множеством вещей помимо гонок, – отетил Ральф. – При это важнее всего для него сейчас стабильно опережать напарника.

В прошло году Серхио Перес регулярно объезжал Стролла на две-три десятых. Сейчас Перес сражается с Максо Ферстаппено [в Red Bull], а для Феттеля не должно представлять никаких сложностей ехать быстрее Стролла».

В трех последних гонках Лэнс превзошел партнера по Aston Martin, но по сумме очков канадец проигрывает немецкому пилоту 18-30.